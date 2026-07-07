У МЗС України відреагували на польський законопроект про покарання за пропаганду «ідеології ОУН-УПА»

У МЗС прокоментували законопроект про покарання за пропаганду «ідеології ОУН-УПА» у Польщі (Фото: Енріко Строккі / Flickr)

Україна уважно стежить за ходом розгляду в Сеймі Польщі законопроекту про внесення змін до закону про інститут національної пам’яті та кримінального кодексу, якими, зокрема, пропонується криміналізувати «пропаганду ідеології ОУН-УПА».

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі журналістам, повідомляє журналістка NV.

Українська сторона закликала Польщу до здорового глузду та виваженості під час розгляду законопроекту.

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«Для України Польща була і залишається стратегічним партнером у протидії російській агресії, у європейській інтеграції, економічному співробітництві, міжособистісних зв’язках та інших сферах. Ми вдячні Польщі та польському народу за надану з 2022 року підтримку. Переконані, що делікатні історичні теми вимагають професійного діалогу на основі взаємної поваги, а не використання їх у політичній риториці», — зазначив він.

Він також запевнив, що Україна не прагне до подальшого загострення українсько-польських відносин і розраховує на аналогічний підхід з боку Польщі.

Усі рішення мають ґрунтуватися на стратегічній важливості українсько-польського партнерства, а не на ситуативних електоральних вигодах, наголосив Тихий.

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«Попереджаємо польську сторону про односторонні кроки, що ведуть до ескалації. Натомість Україна пропонує зосередитися на конкретних заходах щодо зниження напруженості, зокрема тих, про які йшлося під час нещодавньої зустрічі на міністерському рівні, залученні існуючих двосторонніх механізмів та інструментів, максимальному використанні дипломатичного інструментарію та активізації професійного історичного діалогу в рамках Польсько-українського Конгресу істориків», — підсумував він.

Запропонований польському Сейму законопроект передбачає додавання до статті, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років за пропаганду тоталітаризму та підбурювання до ненависті, такого речення: «Такому ж покаранню підлягає той, хто публічно пропагує… ідеологію Організації українських націоналістів — фракції Бандери та Української повстанської армії або ідеологію, що закликає до застосування насильства з метою впливу на політичне чи суспільне життя».

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Загострення відносин між Україною та Польщею — головне

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив свого українського колегу Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого Орла. Навроцький обурився рішенням присвоїти одному з підрозділів ЗСУ назву на честь Героїв УПА.

Після цього Зеленський порівняв польського президента з колишнім угорським прем'єром Віктором Орбаном, який спекулював на українській темі заради передвиборчих рейтингів, і назвав ситуацію «історією, яка закінчиться погано».

20 червня низка українських політиків і чиновників оголосили, що відмовляються від своїх польських нагород. Серед них — голова ОП Кирило Буданов, президент України у 1994—2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005—2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014—2019 роках Петро Порошенко.

Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що надіслав президенту Польщі орден Білого Орла, опублікувавши фотографію з відділення «Нової пошти».

Інфографіка: NV

На тлі загострення відносин президент України не поїхав на Конференцію з відновлення України у Гданську. Українську делегацію на заході, що відбувся 25−26 червня, очолювала прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

28 червня під час виступу з нагоди Дня Конституції Володимир Зеленський оголосив, що направив до парламенту законопроект «Про Український національний пантеон». Документ передбачає вшанування «найвидатніших представників української нації».

Польське видання Onet з посиланням на джерела в уряді повідомило, що в уряді Польщі «здивовані» рішенням президента Зеленського і вважають, що законопроект може погіршити відносини між країнами.