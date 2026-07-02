Дипломат пояснив, чому Україні не варто реагувати на кожне висловлювання польських політиків

Посол України у Польщі у 2014–2022 роках, в.о. міністра закордонних справ України в лютому–червні 2014 року Андрій Дещиця в інтерв'ю Radio NV пояснив, чому Україні не варто реагувати на кожне висловлювання польських політиків.

«Мені здається, що ми теж почали досить чутливо реагувати на все, що відбувається в Польщі. Мені здається, нам треба трохи зробити паузу у висвітлені заяв і в діях, які стосуються українсько-польських відносин. Але не лише українсько-польських, а й того, що відбувається в Польщі», — зазначив Дещиця в ефірі Radio NV.

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Він нагадав, що польський уряд час від часу піднімає також питання репарацій з боку Німеччини, і німецький уряд ставиться до цього досить спокійно.

«Я думаю, що певною мірою нам також потрібно займати таку позицію, що ми не будемо реагувати на кожне висловлювання польських політиків, як би це важливо не було. Це починається така трошки істерія. Хтось в Польщі сказав одне, особливо що стосується історичної політики, ми відповіли, потім хтось перекрутив, потім хтось добавив. До того ще долучається величезна кількість російських агентів і тролів, які це все розганяють і перекручують. І в результаті маємо те, що починається недовіра, починаються підозри, починаються сварки. Я думаю, треба відставити ці емоції і трошки охолодити наші відносини з Польщею», — пояснив дипломат.

Напруження між Польщею та Україною — головне

19 червня польський президент Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла. Навроцький тоді заявив, що рішення Києва щодо присвоєння українській військовій частині найменування на честь Героїв УПА виходить далеко за межі внутрішніх справ України.

У відповідь на дії Варшави вже наступного дня, 20 червня, низка українських політиків та посадовців публічно оголосили, що також відмовляються від своїх польських нагород. Серед них були голова Офісу Президента Кирило Буданов, а також колишні глави держави Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що офіційно відправив орден Білого Орла назад президенту Польщі, оприлюднивши фотографії з відділення Нової пошти.

Крім того, у польському уряді висловили здивування та занепокоєння через рішення президента України Володимира Зеленського подати до Верховної Ради законопроєкт про Український національний пантеон. 1 липня Рада проголосувала за цей законопроєкт, його підтримали 287 депутатів.

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Спікер президента Польщі Кароля Навроцького Рафал Лешкевич назвав ухвалення закону про Український національний пантеон «наступним етапом дій ескалаційного характеру».