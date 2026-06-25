Дипломатичні та економічні перемовини України з Польщею завжди йшли дуже складно через фокусування польських політиків на історичній тематиці. Про це в ефірі Радіо NV сказав міністр закордонних справ України у 2019–2020 роках Вадим Пристайко.

Він пригадав перший візит новообраного президента України Володимира Зеленського в Польщу, що відбувся у 2019 році.

«Всі розмови були тільки про історичну пам’ять», — стверджує Пристайко, який супроводжував тоді главу держави.

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Після зустрічі з тодішнім президентом Польщі Анджеєм Дудою українська делегація мала переговори з главою уряду Матеушем Моравецьким з низки двосторонніх економічних питань, зокрема транзиту українського автотранспорту.

«Більше 60% всього трафіку, експорту йде через територію Польщі, і їм дуже легко нас контролювати. Вони просто видають ліцензію на водія і на машину, яка перетинає [кордон]. Завтра зменшать кількість ліцензій — наш із вами імпорт стане, збільшать — будемо проїжджати. Або вони починають хитрити: „Ви довозьте, а потім наймайте польських водіїв, перевантажуйте, міняйте тягач“. Коротше, це серйозні проблеми, — розповів Пристайко. — Ми приходимо з президентом Зеленським на зустріч із прем'єром, розраховуючи на те, що ми вже поговорили про історію з президентом, усе зрозуміло. І тут починається та ж розмова».

Дискусії з поляками про події 1940-х років — це «довга історія, з якої ми так просто не викрутимось», вважає дипломат.

«[Треба] постаратися не наступати на мозолі одне одному, ми сусіди врешті-решт. Особливо коли йде війна, ми настільки залежимо від Польщі, говорімо чесно і відверто, — зауважив він. — По дорозі до ЄС ми вислухаємо ще багато зауважень, вимог і всього, що завгодно. Але просто зрозумійте, що є нашою головною ціллю, хто наш головний ворог і з ким ми можемо йти цією дорогою».

31 серпня — 1 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський був із візитом у Польщі. Там він взяв участь у меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни, а також провів ряд міжнародних зустрічей. Свої переговори з польською стороною Зеленський назвав «проривом у відносинах». З президентом Анджеєм Дудою він домовився спорудити на кордоні двох країн спільний меморіал примирення та вирішити спірні питання, пов’язані з історією: розблокувати дозвіл на ексгумацію загиблих поляків в Україні, впорядкувати українські місця пам’яті в Польщі. На переговорах з прем'єром Матеушем Моравецьким Зеленський закликав Польщу інвестувати в Україну і долучитися до відновлення Донбасу.

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