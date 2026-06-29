«Шкода, що Зеленський це зробив». В уряді Польщі вважають, що законопроєкт про національний пантеон погіршить відносини між країнами

У польському уряді "здивовані" рішенням президента України Володимира Зеленського подати до Верховної Ради законопроєкт Про Український національний пантеон. Там припускають, що це може погіршити відносини між країнами.

Про це неназвані члени польського уряду повідомили в коментарі Onet у понеділок, 29 червня.

«Ми давно знали, що Зеленський захоче створити Пантеон, але його слова звучать дивно. Визнаю, що це нас здивувало», — каже один із міністрів на правах анонімності.

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Під час виступу з нагоди Дня Конституції Зеленський оголосив, що подав до парламенту законопроєкт Про Український національний пантеон. Документ має визначити правовий статус установи та передбачає вшанування «найвидатніших представників української нації».

«Ніхто й ніколи не буде наказувати, як нам жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати», — казав президент.

Onet зазначає, в українському контексті ці слова сприймаються як підкреслення суверенітету, однак у Польщі їх розцінили як «сигнал про те, що Київ не має наміру відступати» через символи, які викликають емоційну реакцію в польському суспільстві.

«Дуже шкода, що Зеленський так вчинив. Була надія, що ми налагодимо наші відносини, а схоже на те, що буде ще гірше. Нам важливо дбати про польські компанії, які хочуть вести бізнес в Україні, але нинішня політика Києва цьому не сприяє», — додав інший представник уряду.

Конфлікт між Україною та Польщею — головне

19 червня польський президент Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Навроцький заявив, що присвоєння українській військовій частині найменування на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

20 червня низка українських політиків та посадовців оголосили, що відмовляються від своїх польських нагород. Серед них — голова ОП Кирило Буданов, президент України у 1994—2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005—2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014—2019 роках Петро Порошенко.

Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що відправив президенту Польщі орден Білого Орла, опублікувавши фотографії з відділення Нової пошти.

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На тлі цих подій президент України не поїхав на Конференцію з відновлення України у Гданську. Українську делегацію на заході, що пройшов 25−26 червня, очолювала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.