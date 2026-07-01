Польський уряд не поспішатиме з реакцією на заяву президента Володимира Зеленського про створення Українського національного пантеону. У Варшаві планують дочекатися остаточного варіанту проєкту та переліку імен, яких планують до нього включити.

Про це повідомляє видання Onet із посиланням на джерела в польському уряді.

За даними видання, уряд країни не хоче поспішно реагувати на недільну заяву українського президента, оскільки вважає, що надто бурхлива реакція лише загострила б ситуацію та дала б Києву підстави трактувати суперечку як спробу нав’язати Україні власний історичний наратив. Тому у Варшаві мають намір спершу ознайомитися зі списком майбутнього пантеону, а вже потім визначитися з подальшими кроками.

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Водночас зазначається, що ключовим фактором стане перелік осіб, яких вшанують у Національному пантеоні. Якщо до нього увійдуть постаті, яких у Польщі пов’язують із Волинською трагедією та злочинами проти польського населення, можливості для стриманої реакції можуть суттєво звузитися. У такому разі, за даними видання, політичний тиск на уряд як з боку опозиції, так і з боку частини громадськості буде дуже великим.

«Я не хочу зараз називати конкретні прізвища, які були б для нас неприйнятними, проте до нас уже надходять сигнали, що у списку може з’явитися Степан Бандера. Це було б критичною новиною для наших відносин», — цитує видання співрозмовника в польському уряді.

Наразі ані прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, ані міністр закордонних справ Радослав Сікорський публічно не коментували це питання.

Український національний пантеон — що відомо

28 червня у День Конституції України, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради Проєкт Закону про Український національний пантеон.

«Сьогодні я вніс у парламент закон про Український національний пантеон. Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані й назавжди вписані в нашу історію з великої літери, з великою повагою і увагою від держави — України, яка поважає себе, цінує своїх та захищає своє - своє право бути українцями. Коли ніхто й ніколи не буде наказувати, як нам жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати», — заявив Зеленський під час виступу з нагоди свята.

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Згідно з текстом проєкту закону, він визначає правовий статус національного пантеону і вшановуватиме «найвидатніших представників української нації, які зробили винятковий, історично значущий внесок» у здобуття та відновлення незалежності України, її розбудову, формування української нації, війська, культури мистецтва, науки, спорту, становлення мови, розвитку громадянського суспільства та релігії.

Пантеон буде загальнодоступним меморіальним комплексом і буде розташований у Києві.

29 червня видання Onet повідомило, що у польському уряді були «здивовані» рішенням Володимира Зеленського подати до Верховної Ради законопроєкт Про Український національний пантеон. Там припустили, що це може погіршити відносини між країнами.