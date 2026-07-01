Спікер Навроцького назвав «ескалацією» прийняття Радою закону про створення Українського національного пантеону

Про це говориться у заяві Канцелярії президента Польщі, опублікованій у соцмережі X.

Зокрема, Лешкевич сказав, що прийняття закону про Національний пантеон є «наступним етапом дій ескалаційного характеру» після рішення української влади наприкінці травня присвоїти одній з військових частин ім'я «героїв УПА».

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Більше того, він стверджує, що «президент Навроцький був правий», коли заявив, що відкликає Орден Білого Орла, яким раніше був нагороджений президент України Володимир Зеленський.

Верховна Рада у середу, 1 липня, прийняла законопроєкт № 15360 про створення Українського національного пантеону.

За основу і в цілому проголосували 287 депутатів.

Згідно з текстом проєкту закону, він визначає правовий статус національного пантеону і буде вшановувати «найбільш видатних представників української нації, які зробили винятковий, історично значущий внесок» у здобуття та відновлення незалежності України, її розвиток, формування української нації, збройних сил, культури, мистецтва, науки, спорту, становлення мови, розвиток громадянського суспільства та релігії.

«Вдячний усім парламентарям, які підтримали законопроєкт про Український національний пантеон. Це важливий крок. І важливий він не лише в контексті нашої історії та вшанування українцями саме своїх героїв, а й у контексті створення основ для довгострокової суспільної єдності в майбутньому. Це можливо тоді, коли рішення нашої держави ґрунтуються на визнанні реальності - тих, кого люди дійсно шанують, тих, хто зробив справді історичний внесок у захист, розвиток та зміцнення України, її суб'єктності, незалежності та слави», — написав голова української держави Володимир Зеленський.

Законопроєкт визначає список із шести категорій осіб, які можуть бути увіковечені в пантеоні:

глави держав або прирівняні до них особи в різний час ( зокрема в Русі, Руському королівстві, Українському козацькому державі ( Запорозькому війську), Українській Народній Республіці, Західноукраїнській Народній Республіці, Українській державі, Карпатській Україні);

зокрема в Русі, Руському королівстві, Українському козацькому державі Запорозькому війську), Українській Народній Республіці, Західноукраїнській Народній Республіці, Українській державі, Карпатській Україні); президенти України ( крім відсторонених від посади);

крім відсторонених від посади); головнокомандувачі або прирівняні до них командири та лідери у збройних силах УНР, Українській Галицькій армії;

головнокомандувачі Збройних Сил України під час війни за незалежність України;

особи, що зробили винятковий внесок у здобуття або відновлення незалежності, розвиток країни і т. ін.,

лауреати Нобелівської премії з науки або літератури, діячі науки або культури світового рівня, які були громадянами України, народилися, проживали на території України або пов’язані з нею.

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29 червня видання Onet повідомило, що в польському уряді були «здивовані» рішенням Володимира Зеленського внести до Верховної Ради законопроєкт Про український національний пантеон. Там припустили, що це може погіршити відносини між країнами. Згодом видання повідомило, що польський уряд не поспішатиме з реакцією на заяву Зеленського про створення пантеону. У Варшаві планують дочекатися остаточного варіанту проєкту та переліку імен, які планується до нього включити.