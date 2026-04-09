«Це була атака не на танкер». Експерт Defence Express розповів, хто був ціллю українського дронового удару з Лівії

Військово-морський експерт Defence Express Володимир Заблоцький в інтерв'ю Radio NV розповів, хто був ціллю українського дронового удару з Лівії.

«Цей перший випадок, як ви говорите, 2025 року, дрон на танкер — це була атака не на танкер. На мою думку, це була атака на групу російських [військових], що покривали колишню компанію Вагнер, які поверталися з Африки до Новоросійська. Там було знищено генерала якогось. Це був повітряний дрон, який влучив у потрібний час у потрібне місце, при цьому танкеру не було завдано шкоди», — заявив Заблоцький в ефірі Radio NV.

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Він також зазначив, що якщо інформація про цю атаку правдива, вона є свідченням суб'єктності України та її Сил оборони.

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Що повідомляли про український дроновий удар по російському танкеру з Лівії

3 квітня французьке радіо RFI із посиланням на «поінформовані лівійські джерела» повідомило, що Лівія уклала угоду з Україною щодо розміщення 200 українських військових на трьох об'єктах на своїй території. В обмін Україна надасть навчання у сфері безпілотників та інвестиції.

За словами джерел, українські війська з лівійських баз атакували два російських кораблі тіньового флоту, серед яких був танкер QENDIL, по якому завдали удар 19 грудня.

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У результаті цього удару, стверджувало RFI, загинув генерал ГРУ Андрій Авер’янов. Згідно з розслідуванням, Україна також стоїть за ударом по російському газовозу Arctic Metagaz, який перевозив зріджений природний газ. Міністерство транспорту Росії звинуватило Україну в атаці, стверджуючи, що танкер був уражений українськими морськими дронами.

2 квітня Управління портів та морського транспорту Лівії повідомляло, що пошкоджений дрейфуючий танкер не вдалося відбуксирувати до місцевого порту.

3 квітня болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв назвав історію про ліквідацію Авер’янова «повністю фейковою».

«Авер’янов дуже навіть жиий, і єдиним джерелом цієї неправдивої чутки є дискредитований акаунт у Telegram, який опублікував її майже три місяці тому», — заявив журналіст.

Ще в лютому журналіст зазначив, що має відеодокази, які підтверджують, що генерал живий і продовжує виконувати обов’язки, зокрема керуючи операціями ГРУ в Африці, Європі та Америці.

