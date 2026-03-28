Зеленський про участь українських військових в бойових діях на Близькому Сході: Нам вистачає своєї війни

28 березня, 18:02
Зеленський заявив, що Україна надаватиме експертизу країнам Близького Сходу (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Зеленський заявив, що Україна надаватиме експертизу країнам Близького Сходу (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові не братимуть участі в бойових діях на Близькому Сході, однак надаватимуть експертизу.

Про це Зеленський сказав у суботу, 28 березня, у розмові з журналістами, повідомляє Суспільне.

«Що стосується наших військових, ми сьогодні не обговорюємо, що вони братимуть участь в іншій війні. Нам вистачає своєї війни. Що стосується нашої експертизи, як захищатись, то це інше питання», — сказав він.

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Президент також уточнив, що співпраця з країнами Близького Сходу включатиме такі напрями, як експертиза, навчання, спільне виробництво та інвестування.

10 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже направила на Близький Схід три команди експертів, які допомагатимуть боротися з іранськими дронами.

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Того ж дня він повідомив, що влада України обговорює з близькосхідними партнерами постачання ракет для ППО в обмін на drone deal. За його словами, обговорювали, зокрема, постачання ракет PAC-2 і PAC-3.

20 березня Зеленський уточнив, що наразі на Близькому Сході перебуває 228 українських експертів. Вони працюють у таких країнах, як Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Кувейт та Йорданія.

Крім того, 27−28 березня Зеленський в рамках візиту до країн Перської затоки домовився про співробітництво у сфері безпеки й оборони на 10 років з Катаром, ОАЕ та Саудівською Аравією.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Близький Схід війна США в Ірані Війна Росії проти України Володимир Зеленський

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