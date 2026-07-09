Кремль пригрозив Україні «збільшити площу буферної зони» після паливного колапсу

Дмитро Пєсков, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна, заявив, що українські удари по інфраструктурі РФ змусять Москву довше вести бойові дії та «збільшити площу буферної зони».

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Речник Кремля каже, що Москва бачить «певні омани в адміністрації Білого дому, омани щодо того, що шляхом ескалації та військового тиску можна сприяти виходу на мирний трек врегулювання».

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За його словами, «це помилкове судження».

Пєсков зазначив, що подальша ескалація, можливо, продовжить війну Росії проти України певною мірою. Він не може сказати точно, якою, однак стверджує, що РФ «доведеться робити більшу зону безпеки, велику буферну зону».

Попри плани США передати Києву ліцензію на виробництво ракет Patriot та заяви президента Дональда Трампа про підтримку українських ударів углиб Росії, у Кремлі, за словами прессекретаря Путіна, вважають щирим бажання Вашингтона сприяти мирному врегулюванню війни.

Раніше цього дня Telegram-канали писали, що вночі проти 9 липня після атак безпілотників у Твері та Ставропольському краї РФ виникли пожежі на нафтобазах. Російська влада підтвердила займання «на промислових об'єктах».

Ефективність українських безпілотників / Інфографіка: NV

Також Telegram-канали повідомили, що дрони атакували НПЗ у місті Кіриші Ленінградської області.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони України уразили дві нафтобази у Ставрополі та Твері, які знаходяться приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту.

Крім того, він заявив, що в Уфі українські військові «застосували санкції» по нафтоперекачувальній станції майже за 1500 кілометрів від кордону.

Під атакою був і нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні, що приблизно за 200 кілометрів від лінії фронту.