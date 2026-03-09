У ISW пояснили, як Україна може допомогти США у війні на Близькому Сході

В українських військовослужбовців є унікальний досвід боротьби з іранськими шахедами , що допоможе США у війні проти Ірану.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Крім США, кілька країн Перської затоки також виявляють інтерес до українських розробок у сфері протидії безпілотникам, зазначають аналітики.

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За даними аналітиків, імовірно, інтерес до таких систем виявляють ОАЕ, Катар і Кувейт. Однак офіційної заяви з цього питання ще не було.

В ISW підкреслюють, що Україна накопичила унікальний досвід протидії іранським безпілотникам. За час повномасштабного вторгнення РФ українські військовослужбовці змогли систематизувати отримані знання і впровадити їх у практику.

«Інституційні знання України дали змогу українським фірмам швидко розвивати й удосконалювати спроможності, спеціально розроблені для протидії зброї іранського походження, а постійні інвестиції в оборонно-промислову базу України є важливими не лише для безпеки України, а й для Сполучених Штатів та їхніх союзників», — резюмують в ISW.

8 березня президент Володимир Зеленський заявив, що українські експерти з перехоплення безпілотників прибудуть на Близький Схід наступного тижня.

5 березня Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США про допомогу в захисті від шахедів на Близькому Сході. Він зазначив, що доручив надати необхідні кошти, а також забезпечити присутність українських фахівців, які можуть гарантувати безпеку в регіоні Близького Сходу.

Агентство Reuters із посиланням на обізнане джерело також писало, що США запросили допомогу в захисті своїх баз і солдатів у деяких країнах Близького Сходу і президент України дав відповідне доручення українським військовим.

Раніше Зеленський заявляв, що доручив міністру закордонних справ, міністру оборони, секретареві РНБО, а також військовим командуванням і розвідці розробити варіанти підтримки країн Близького Сходу, щоб це, своєю чергою, не послабило захист України.

2 березня агентство Bloomberg, яке в телефонному режимі поспілкувалося з Володимиром Зеленським, повідомило, що президент запропонував спрямувати на Близький Схід найкращих українських фахівців зі знищення іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають російського диктатора Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.

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Зеленський заявив, що припинення вогню можна також оголосити на два місяці або два тижні, щоб Україна могла допомогти країнам Близького Сходу.

Президент також припустив, що Україна може обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для комплексів Patriot. Зеленський пояснив, що у країн Перської затоки є ракети PAC-3, але недоцільно витрачати їх на збиття іранських безпілотників.

Україна могла б передати дрони-перехоплювачі, а натомість отримати ракети, яких зараз не вистачає.

Інфографіка: NV

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану. Країни атакують Тегеран та інші великі міста. 86-річний аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок атаки у своїй резиденції в перший день операції.

У відповідь на атаки Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді.

Двосторонні атаки продовжилися також в інші дні. За словами президента США Дональда Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів.