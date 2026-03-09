У ISW пояснили, як Україна може допомогти США у війні на Близькому Сході
Українські військовослужбовці відбивають атаку дронів на Дружківку, 27 лютого (Фото: Роздатковий матеріал через REUTERS)
В українських військовослужбовців є унікальний досвід боротьби з іранськими шахедами, що допоможе США у війні проти Ірану.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Крім США, кілька країн Перської затоки також виявляють інтерес до українських розробок у сфері протидії безпілотникам, зазначають аналітики.
За даними аналітиків, імовірно, інтерес до таких систем виявляють ОАЕ, Катар і Кувейт. Однак офіційної заяви з цього питання ще не було.
В ISW підкреслюють, що Україна накопичила унікальний досвід протидії іранським безпілотникам. За час повномасштабного вторгнення РФ українські військовослужбовці змогли систематизувати отримані знання і впровадити їх у практику.
«Інституційні знання України дали змогу українським фірмам швидко розвивати й удосконалювати спроможності, спеціально розроблені для протидії зброї іранського походження, а постійні інвестиції в оборонно-промислову базу України є важливими не лише для безпеки України, а й для Сполучених Штатів та їхніх союзників», — резюмують в ISW.
8 березня президент Володимир Зеленський заявив, що українські експерти з перехоплення безпілотників прибудуть на Близький Схід наступного тижня.
5 березня Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США про допомогу в захисті від шахедів на Близькому Сході. Він зазначив, що доручив надати необхідні кошти, а також забезпечити присутність українських фахівців, які можуть гарантувати безпеку в регіоні Близького Сходу.
Агентство Reuters із посиланням на обізнане джерело також писало, що США запросили допомогу в захисті своїх баз і солдатів у деяких країнах Близького Сходу і президент України дав відповідне доручення українським військовим.
Раніше Зеленський заявляв, що доручив міністру закордонних справ, міністру оборони, секретареві РНБО, а також військовим командуванням і розвідці розробити варіанти підтримки країн Близького Сходу, щоб це, своєю чергою, не послабило захист України.
2 березня агентство Bloomberg, яке в телефонному режимі поспілкувалося з Володимиром Зеленським, повідомило, що президент запропонував спрямувати на Близький Схід найкращих українських фахівців зі знищення іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають російського диктатора Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.
Зеленський заявив, що припинення вогню можна також оголосити на два місяці або два тижні, щоб Україна могла допомогти країнам Близького Сходу.
Президент також припустив, що Україна може обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для комплексів Patriot. Зеленський пояснив, що у країн Перської затоки є ракети PAC-3, але недоцільно витрачати їх на збиття іранських безпілотників.
Україна могла б передати дрони-перехоплювачі, а натомість отримати ракети, яких зараз не вистачає.
28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану. Країни атакують Тегеран та інші великі міста. 86-річний аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок атаки у своїй резиденції в перший день операції.
У відповідь на атаки Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді.
Двосторонні атаки продовжилися також в інші дні. За словами президента США Дональда Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів.