Виробники Storm Shadow з компанії MBDA розроблятимуть ракету Нептун-2 спільно з українським КБ Луч

Луч та MBDA прагнутимуть до проривних інновацій з метою розвитку можливостей Нептун-2 щодо завдавання ударів на великі відстані, повідомляється в угоді (Фото: mil.gov.ua)

Європейська компанія MBDA підписала меморандум про взаєморозуміння (МоВ) з українським оборонним конструкторським бюро Луч, який, зокрема, передбачає подальшу розробку крилатої ракети Нептун-2 .

Про це 16 червня повідомлялося на офіційному сайті MBDA.

«Луч та MBDA прагнутимуть до проривних інновацій з метою розвитку можливостей Нептун-2 щодо завдавання ударів на великі відстані, одночасно зміцнюючи стратегічне співробітництво з Україною в оборонній сфері», — йдеться в тексті.

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Як заявили в MBDA, оскільки компанія є європейським лідером у галузі комплексних систем озброєння, вона володіє технологіями, експертними знаннями та міжнародними партнерськими зв’язками, що дозволяють «постачати розроблені в Європі системи та технології дальнього удару в країни-партнери, що дає можливість арміям захищати наші цінності та свободи».

Як повідомляє Вікіпедія, MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale) — провідний європейський розробник і виробник ракетних систем. Працює як спільне підприємство, утворене в грудні 2001 року, до складу якого увійшли підприємства з виробництва ракетних систем компаній EADS (Aérospatiale-Matra Missiles), Finmeccanica та Matra BAe Dynamics.

За інформацією видання Defense Express, співробітники MBDA розробляють і виробляють різні крилаті ракети, починаючи з Storm Shadow/SCALP і закінчуючи європейським аналогом Tomahawk — MdCN/NCM (а також її наземним варіантом LCM).

Крім того, MBDA має великий досвід у створенні різних систем ППО — таких як SAMP/T, CAMM та інших. Мало того, компанія працює над системами для перехоплення безпілотників, такими як DEFENDAIR та лазер DragonFire, підсумували у виданні.

Українська розробка ракет спільно з Європою: що відомо

У квітні 2026 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає можливість створення антибалістичної системи у співпраці з європейськими країнами протягом наступного року.

14 травня співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман повідомив, що компанія приєднується до антибалістичної коаліції, та опублікував презентацію про пан'європейський антибалістичний проєкт Freya. Метою проєкту є створення єдиної захищеної системи протиповітряної та протиракетної оборони з акцентом на перехоплення балістичних ракет. Для захисту пропонується використовувати, зокрема, ракету-перехоплювач балістичних загроз FP-7.x, випробування якої Fire Point демонструвала в лютому.

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Очікується, що система буде інтегрована з іншими елементами ППО за стандартом НАТО Link-16.

25 травня Штілерман заявив, що в разі успішної розробки вже до кінця року за допомогою української, дешевшої альтернативи ЗРК Patriot можна буде перехоплювати ворожі балістичні ракети.

«Якщо всі будуть діяти дуже швидко — то до кінця року ми зможемо здійснити перше перехоплення (ворожої балістики — ред.). Але це потрібно робити дуже швидко — всім», — сказав він.