Україна стала драйвером програми Пентагону Drone Dominance — дипломатка

31 березня, 04:46
Український військовий керує дроном-перехоплювачем у Харківській області, 18 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Український військовий керує дроном-перехоплювачем у Харківській області, 18 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Посолка України в США Ольга Стефанішина в інтерв'ю Radio NV розповіла, що Україна стала драйвером програми Пентагону Drone Dominance.

«Ще коли тільки я прибула сюди послом, якщо пам’ятаєте, в нас на горизонті з’явився такий новий молодий, амбітний учасник перемовин як Деніел Дрісколл, він є міністром армії. І він просував ініціативу Drone Dominance. І на майданчику армії, далі — це департамент інновацій Пентагону, була запущена така програма, яка, в принципі, на 100% базується на українському досвіді», — сказала Стефанішина в ефірі Radio NV.

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Вона пояснила, що програма передбачає дослідження та розвиток спроможностей маленьких перспективних компаній та надання їм через Пентагон можливостей більших партнерств або заливання в їхній розвиток більших інвестицій.

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«Тобто фактично Україна стала драйвером усієї програми, і українські компанії потрапили в шорт-листи, зараз активно просуваються в топ учасників програми». — заявила посолка.

https://www.youtube.com/watch?v=Oq80vp5j6jY

Дронова угода із США — що відомо

20 березня президент Володимир Зеленський заявив, що дуже зацікавлений підписати дронову угоду зі США.

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«Ми ще рік тому пропонували США drone deal, бо вони наш пріоритетний партнер. Там не тільки перехоплювачі - морські дрони, далекобійні дрони, туди входить і пакет обміну важливими знаннями. Я дуже зацікавлений підписати цю угоду. Коли президент [Дональд] Трамп буде готовий, я точно буду готовий», — заявив він.

В опублікованому 15 березня інтерв'ю NBC News Трамп заявив, що Сполучені Штати «не потребують допомоги» у перехопленні іранських безпілотників на Близькому Сході, а президент України Володимир Зеленський — «остання людина, від якої нам потрібна допомога».

Водночас Трамп відмовився коментувати, чи прийняли США допомогу України у сфері технологій перехоплення дронів.

5 березня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США про допомогу в захисті від шахедів на Близькому Сході після початку війни в Ірані. Він зазначив, що доручив надати необхідні засоби, а також забезпечити присутність українських фахівців.

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За даними видання Axios, українські чиновники близько семи місяців тому пропонували США свою перевірену в боях технологію боротьби з іранськими безпілотниками. Однак тоді адміністрація президента США Дональда Трампа не зацікавилася пропозицією.

13 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Штати не потребують допомоги України в боротьбі з іранськими дронами. «Ми знаємо про дрони більше за будь-кого іншого. У нас найкращі дрони у світі», — наголосив Трамп в інтерв'ю Fox News Radio.

Володимир Зеленський прокоментував заяву Трампа під час візиту до Парижа. «Риторика — це риторика. Головне, щоб ми знали, що ми робимо», — сказав він журналістам.

У серпні 2025 року Зеленський повідомляв про домовленості з президентом США Дональдом Трампом, що після відкриття експорту Америка купуватиме українські дрони.

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За його словами, Україна підготувала і запропонувала США угоду щодо дронів на $50 млрд терміном на п’ять років із виробництвом 10 млн дронів на рік. Зеленський припускав, що ця програма запрацює після закінчення війни.

29 вересня Суспільне повідомило, що українська делегація побувала у США і взяла участь у зустрічі, присвяченій питанням спільного виробництва безпілотників. За даними видання, українську сторону очолював заступник міністра оборони Сергій Боєв.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   українські безпілотники Дрони Україна-США Ольга Стефанішина Радіо NV

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