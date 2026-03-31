«Ще коли тільки я прибула сюди послом, якщо пам’ятаєте, в нас на горизонті з’явився такий новий молодий, амбітний учасник перемовин як Деніел Дрісколл, він є міністром армії. І він просував ініціативу Drone Dominance. І на майданчику армії, далі — це департамент інновацій Пентагону, була запущена така програма, яка, в принципі, на 100% базується на українському досвіді», — сказала Стефанішина в ефірі Radio NV.

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Вона пояснила, що програма передбачає дослідження та розвиток спроможностей маленьких перспективних компаній та надання їм через Пентагон можливостей більших партнерств або заливання в їхній розвиток більших інвестицій.

«Тобто фактично Україна стала драйвером усієї програми, і українські компанії потрапили в шорт-листи, зараз активно просуваються в топ учасників програми». — заявила посолка.

Дронова угода із США — що відомо

20 березня президент Володимир Зеленський заявив, що дуже зацікавлений підписати дронову угоду зі США.

«Ми ще рік тому пропонували США drone deal, бо вони наш пріоритетний партнер. Там не тільки перехоплювачі - морські дрони, далекобійні дрони, туди входить і пакет обміну важливими знаннями. Я дуже зацікавлений підписати цю угоду. Коли президент [Дональд] Трамп буде готовий, я точно буду готовий», — заявив він.

В опублікованому 15 березня інтерв'ю NBC News Трамп заявив, що Сполучені Штати «не потребують допомоги» у перехопленні іранських безпілотників на Близькому Сході, а президент України Володимир Зеленський — «остання людина, від якої нам потрібна допомога».

Водночас Трамп відмовився коментувати, чи прийняли США допомогу України у сфері технологій перехоплення дронів.

5 березня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США про допомогу в захисті від шахедів на Близькому Сході після початку війни в Ірані. Він зазначив, що доручив надати необхідні засоби, а також забезпечити присутність українських фахівців.

За даними видання Axios, українські чиновники близько семи місяців тому пропонували США свою перевірену в боях технологію боротьби з іранськими безпілотниками. Однак тоді адміністрація президента США Дональда Трампа не зацікавилася пропозицією.

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13 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Штати не потребують допомоги України в боротьбі з іранськими дронами. «Ми знаємо про дрони більше за будь-кого іншого. У нас найкращі дрони у світі», — наголосив Трамп в інтерв'ю Fox News Radio.

Володимир Зеленський прокоментував заяву Трампа під час візиту до Парижа. «Риторика — це риторика. Головне, щоб ми знали, що ми робимо», — сказав він журналістам.

У серпні 2025 року Зеленський повідомляв про домовленості з президентом США Дональдом Трампом, що після відкриття експорту Америка купуватиме українські дрони.

За його словами, Україна підготувала і запропонувала США угоду щодо дронів на $50 млрд терміном на п’ять років із виробництвом 10 млн дронів на рік. Зеленський припускав, що ця програма запрацює після закінчення війни.

29 вересня Суспільне повідомило, що українська делегація побувала у США і взяла участь у зустрічі, присвяченій питанням спільного виробництва безпілотників. За даними видання, українську сторону очолював заступник міністра оборони Сергій Боєв.