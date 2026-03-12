Відправка додаткових груп українських експертів до країн Близького Сходу залежатиме від можливостей України. Про це у четвер, 12 березня, заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з румунським колегою Нікушором Даном в Бухаресті.

За його словами, секретар РНБО Рустем Умєров відзначив, що партнери дуже задоволені співпрацею з українськими фахівцями.

«Якщо знадобиться ще відправити — ми будемо дивитися і на наші можливості також, тому що в нас війна, вона нікуди не ділася. Але я думаю, що весь цей досвід — він точно важливий. Я сьогодні спілкувався з нашою групою, з Рустемом Умєровим, секретарем Ради національної безпеки й оборони. Він там знаходиться разом з нашими військовими. Він сказав, що партнери дуже задоволені співпрацею», — сказав глава держави.

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Зеленський додав, що після початку нової війни на Близькому Сході стало очевидно, що ефективний захист для будь-якої нації можливий лише через спільні дії.

«США та більше 10 держав Європи та Близького Сходу вже звернулись до України, щоб ми підтримали їхні оборонні можливості. Наші команди працюють разом, у тому числі вже в країнах Близького Сходу», — додав він.

Президент також наголосив на важливості досвіду України у боротьбі з дроновими атаками.

«Наш досвід, як боротися з шахедами, унікальний, ні у кого такого досвіду немає. Питання не тільки в тому, щоб мати дрони-перехоплювачі, питання в інтеграції цього в загальну систему протиповітряної оборони, питання специфічного софту. І найголовніше питання — це досвід, який мають військові. Наші військові, наші оператори дронів, і не тільки оператори дронів — всі, хто в цій системі протиповітряної оборони працює», — сказав глава держави.

5 березня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США про допомогу в захисті від шахедів на Близькому Сході після початку війни в Ірані. Він зазначив, що доручив надати необхідні кошти, а також забезпечити присутність українських фахівців.

10 березня глава держави заявив, що направив три команди експертів і дрони-перехоплювачі для боротьби з іранськими БпЛА в Катарі, ОАЕ і Саудівській Аравії. Вони мали прибути на Близький Схід цього тижня.