«Багато негативних моментів». Світан розкритикував рішення відправити українських фахівців на Близький Схід

Співробітник компанії SkyFall керує безпілотником -перехоплювачем P1 — Sun FPV під час випробувального польоту у нерозголошеному місці в Україні, 6 березня 2026 рік (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Три групи українських фахівців поїхали на Близький Схід , щоб допомогти розгорнути системи перехоплення шахедів. Полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор Роман Світан в ефірі Radio NV розповів, які бачить мінуси в цьому рішенні.

Роман Світан військовий експерт, полковник запасу ЗСУ

Єдине, що позитивне, — це спроба вийти на міжнародні ринки озброєння. Це дуже правильна спроба, просто виконати треба було її по-іншому.

Звичайно, ми повинні бути присутніми на ринку озброєння. Однозначно, українська держава повинна заробляти на озброєннях, і цей ринок дуже ємний, і зараз найоптимальніший варіант на нього зайти.

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Просто механізм заходу має бути таким самим, як, у принципі, з нами поводяться.