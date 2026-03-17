Зеленський: 201 українець допомагає країнам Близького Сходу у боротьбі з іранськими дронами

17 березня, 19:20
Українські військові експерти працюють у країнах Близького Сходу для протидії шахедам (Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

Українські військові експерти працюють у країнах Близького Сходу для протидії шахедам (Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

У регіоні Близького Сходу та Перської затоки наразі перебуває 201 український військовий експерт, що має досвід у протидії шахедам.

Про це у вівторок, 17 березня, повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Великої Британії.

«Це військові експерти, які знають, як захищатися від шахедів. Наші команди вже знаходяться в Еміратах, Катарі, Саудвіській Аравії та прямують до Кувейту. Ми співпрацюємо з кількома іншими країнами — угоди вже укладено. Ми не хочемо, щоб терор іранського режиму проти своїх сусідів мав успіх», — сказав він.

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5 березня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США про допомогу в захисті від шахедів на Близькому Сході після початку війни в Ірані. Він зазначив, що доручив надати необхідні засоби, а також забезпечити присутність українських фахівців.

10 березня глава української держави заявив, що направив три команди експертів і дрони-перехоплювачі для боротьби з іранськими БПЛА в Катарі, ОАЕ і Саудівській Аравії. Вони мали прибути на Близький Схід цього тижня.

За даними видання Axios, українські чиновники близько семи місяців тому пропонували США свою перевірену в боях технологію боротьби з іранськими безпілотниками. Однак тоді адміністрація президента США Дональда Трампа не зацікавилася пропозицією.

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13 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Штати не потребують допомоги України в боротьбі з іранськими дронами. «Ми знаємо про дрони більше за будь-кого іншого. У нас найкращі дрони у світі», — наголосив Трамп в інтерв'ю радіостанції Fox News Radio.

Володимир Зеленський прокоментував заяву Трампа під час візиту до Парижу. «Риторика — це риторика. Головне, щоб ми знали, що ми робимо», — сказав він журналістам.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Володимир Зеленський Близький Схід війна США в Ірані війна проти Ірана шахеди

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