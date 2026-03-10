Drone deal. Зеленський заявив, що Україна обговорює з країнами Близького Сходу постачання дронів в обмін на ракети для ППО

Як заявив президент Володимир Зеленський, проєкт може бути частиною співпраці, яка передбачає використання українського досвіду в плані дронів (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

За його словами, обговорювали, зокрема, постачання ракет PAC-2 і PAC-3.

Як заявив президент Зеленський, проєкт може бути частиною співробітництва, яке передбачає використання українського досвіду та виробничих можливостей у сфері БпЛА.

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«Ще рік тому ми пропонували США Drone deal — наш досвід і наші виробничі можливості, які сьогодні не використовуються через брак фінансування», — заявив глава української держави.

Крім того, запит країн Близького Сходу на українські технології безпілотників також є частиною цієї ініціативи, підсумував президент України.

19 серпня президент Зеленський повідомив про домовленість із президентом США Дональдом Трампом, що після відкриття експорту Америка купуватиме українські дрони.

До того на пресконференції біля Білого дому президент Зеленський заявив, що гарантії безпеки від США можуть включати угоду на $90 млрд між Києвом і Вашингтоном про придбання американської зброї, зокрема авіаційних, протиракетних систем та іншої зброї, яку він відмовився назвати.

Глава української держави заявив, що США купуватимуть українські дрони, що допоможе збільшити внутрішнє виробництво безпілотних апаратів.

Також, за словами президента Зеленського, під час зустрічі з президентом Трампом у Нью-Йорку 23 вересня він обговорив угоду про купівлю українських дронів.

«Крім великої угоди щодо озброєнь, яку умовно називаємо Mega Deal, ми також обговорили Drone Deal. Технічні групи вже починають працювати над цією угодою. Це стосується дронів, які Сполучені Штати придбають безпосередньо в України», — сказав він.

29 вересня Суспільне написало, що українська делегація побувала у США і взяла участь у зустрічі, присвяченій питанням спільного виробництва безпілотників. За даними видання, українську сторону очолював заступник міністра оборони Сергій Боєв.