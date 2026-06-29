Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що випадки падіння українських безпілотників на території країн НАТО є «ціною», яку варто заплатити за удари по російських нафтопереробних заводах і військових об’єктах.

Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

«Звичайно, ми не раді [падінню дронів]. Але ми не кажемо Україні припинити це. Це б'є по життєво важливій артерії [російського диктатора Володимира] Путіна», — сказав Цахкна.

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Він нагадав, що цього року українські безпілотники після виконання завдань падали на території Литви, Латвії, Естонії та Фінляндії.

Міністр також назвав «смішними» звинувачення Росії на адресу країн Балтії у сприянні українським ударам, зазначивши, що такі заяви свідчать про відчай Кремля.

За його словами, настрої в оточенні російського диктатора за останні місяці змінилися, і це пов’язано передусім з економічним тиском, зокрема наслідками далекобійних ударів по РФ.

Цахкна також висловив підтримку й захоплення «далекобійними санкціями» України проти Росії.

Російські НПЗ у вогні

Інциденти з дронами у країнах Балтії — головне

23 березня литовські військові повідомили, що в повітряний простір країни увійшов підозрілий безпілотник. Він упав у вкрите льодом озеро приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю.

У Міністерстві оборони Литви припустили, що дрон летів атакувати порт Приморськ у Ленінградській області Росії. Саме в ніч на 23 березня почалися атаки безпілотників на російські порти Приморськ і Усть-Луга.

19 травня постпред РФ в ООН Василь Небензя пригрозив країнам Балтії «відповіддю» через заяви російської розвідки про нібито запуск українських дронів з їхньої території, хоча Київ це спростував. Представниця Латвії назвала слова Росії брехнею та «ознакою відчаю і слабкості», а США наголосили на підтримці союзників по НАТО.

Того ж дня в Естонії збили з румунського винищувача безпілотник, який, ймовірно, міг прямувати до цілей на території Росії. Це перший випадок, коли країна самостійно знищила дрон у своєму небі.

Згодом офіційний Київ повідомив, що це український дрон, який Росія могла перенаправити до країни засобами РЕБ. МЗС України попросило вибачення в Естонії за випадок.

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5 червня в румунському порту Констанца стався вибух морського дрона близько 10:28 за місцевим часом. За даними Департаменту надзвичайних ситуацій, постраждалих не було. Згодом ВМС ЗСУ підтвердили, що катер належав Україні і втратив управління через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби, після чого опинився біля румунського узбережжя.