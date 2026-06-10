Випадки, коли українські дрони залітають на територію країн Євросоюзу , є наслідком роботи російських систем РЕБ. Україна ніколи навмисно не запускала дрони в бік країн-партнерів.

Про це заявив спіскер МЗС України Георгій Тихий, повідомляє кореспондентка NV.

Він підкреслив, що Україна в цьому питанні перебуває в постійному контакті зі своїми партнерами.

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«Україна перебуває в тісному контакті з усіма нашими партнерами, з якими виникають подібні ситуації або загрози. Це стосується і країн Балтії, і Фінляндії, і Румунії, і Молдови, і Греції, і інших партнерів, у яких дійсно спостерігалися такі інциденти», — заявив він.

Він також зазначив, що в низці випадків Україна заздалегідь попереджала про те, що дрон збився з курсу через російську РЕБ. Він зазначив, що також встановлено лінії гарячого зв’язку з партнерами, щоб їх же убезпечити.

«Тобто ми не хочемо створювати жодних проблем або будь-яких загроз для наших партнерів. Крім того, я теж можу офіційно заявити, що Україна ніколи, в жодному разі, не спрямовувала жодних засобів у бік країн-партнерів. Ті інциденти, які відбувалися, є виключно результатом роботи російських засобів радіоелектронної боротьби, які відхиляють дрони, причому спеціально», — зазначив він.

Тихий підкреслив, що Україна не зверталася з проханням про надання будь-яких можливостей для використання повітряного простору країн Балтії для нанесення ударів.

«І країни Балтії, відповідно, ніколи не надавали його, це виключно російська дезінформація, якою Москва намагається вплинути на громадську думку», — зазначив він.

Тихий також попросив вибачення, що бувають випадки, коли українські дрони залітають на територію країн-партнерів. Спікер пояснив, що Україна протистоїть ворогу, масштаби терору якого є безпрецедентним в історії Європи з часів Другої світової війни.

«Це ворог таких розмірів, боротьба з яким вимагає масштабної протидії. Відповідно, зі зростанням кількості операцій ми дійсно спостерігаємо зростання можливих таких інцидентів, ми перепрошуємо за все це і просимо зрозуміти, з яким ворогом ми маємо справу. І я думаю, що всі зацікавлені в тому, щоб Україна силою припинила цей терор. Разом із нашим партнером, за їхньої підтримки, просимо про розуміння в цих ситуаціях», — підсумував він.

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9 червня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Москва використовує інциденти з безпілотниками, щоб зняти з себе відповідальність за будь-які ненавмисні удари російськими БПЛА або за атаку під чужим прапором проти Румунії або країн Балтії в майбутньому.

Уранці 8 червня у Краславському та Лудзенському краях Латвії оголошували повітряну тривогу через вторгнення безпілотника. У Резекненському та Балвському краях діяло попередження про можливу загрозу. У повітря піднімали винищувачі союзників по НАТО.

Міноборони Молдови раніше в понеділок також повідомляло про заліт БпЛА на територію країни і вибух на полі.