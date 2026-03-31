«А ви так умієте?». Мадяр відреагував на слова глави Rheinmetall про українське виробництво дронів

Раніше Паппергер заявив, що українські безпілотники нібито створюють «домогосподарки з 3D-принтерами» і загалом вони не є технологічним проривом, порівнявши їхнє виробництво з «грою в Lego» та підкресливши, що це «не технологія рівня Lockheed Martin, General Dynamics або Rheinmetall».

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Бровді відреагував на такі слова Паппергера різко, заявивши на своїй сторінці у Facebook, що українські дрони зробили революцію у війні.

«Ви маєте рацію, пане Армін Паппергер, нехай і через крик душі. Волелюбний український Птах — це ніяка не інновація, це революція війни. Змагання прошивок і частот. І так, це боляче індустріалам, адже відбувається демократизація високоточної зброї „кухонними г… ном і палицями“», — заявив він.

За його словами, українська модель виробництва дронів є гнучкою і масштабованою «екосистемою», тоді як великі підприємства такого робити не можуть.

«Крім іншого — це „хмарний“ комбінат, який неможливо зупинити, розтріпавши ракетою або безпілотниками, як Усть-Лугу. А швидкість ітерацій вимірюється махами. Гігантизм динозаврів, які панували на планеті, їх не врятував. Нова доктрина, новітня війна. А Ви так умієте?», — написав Мадяр.

30 березня президент Володимир Зеленський відреагував на слова гендиректора німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера про «українські дрони, які роблять домогосподарки».

«Дивно звучить. Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, тоді кожна домогосподарка України може бути і гендиректором Rheinmetall. І я вітаю наш український оборонно-промисловий комплекс із цим високим рівнем», — сказав він.

Заява Паппергера про українські дрони була опублікована у статті в The Atlantic 27 березня.

Журналіст Саймон Шустер поцікавився ефективністю українських дронів, які використовують для знищення важкої бронетехніки, що становить основу бізнесу Паппергера.

«Це просто гра з Лего. Яка тут інновація з боку України? У них немає якогось технологічного прориву. Вони створюють інновації за допомогою своїх маленьких безпілотників, і кажуть: „Вау!“ — і це чудово. Ну й добре. Але це не технологія Lockheed Martin, General Dynamics або Rheinmetall», — сказав він.

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Журналіст зауважив, що Україна виробляє більше дронів, ніж будь-яка інша демократична країна, і навів приклади Fire Point і Skyfall. Згодом, коли він запитав, як це може вплинути на бізнес-модель Rheinmetall, Паппергер обурився.



«Це українські домогосподарки. У них на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів. Це не інновація», — відповів СЕО Rheinmetall.

29 березня в Rheinmetall заявили про повагу до України. У концерні зазначили, що особлива заслуга України полягає в тому, що вона бореться дуже ефективно навіть з обмеженими ресурсами.