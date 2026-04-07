США мають повчитися в України воювати по-новому — ексдиректор ЦРУ Петреус

7 квітня, 18:18
Українські дрони справили враження на ексочільника ЦРУ (Фото: FEDOROV / Telegram)

Українські дрони справили враження на ексочільника ЦРУ (Фото: FEDOROV / Telegram)

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що США мають навчитися в України «абсолютно нової концепції ведення війни».

Про це повідомив CBS News у вівторок, 7 квітня.

«За останні два місяці українці фактично досягли більших поступових успіхів, ніж росіяни», — цитує канал слова Петреуса під час його візиту до Києва минулого тижня.

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Девід Петреус визнав що така оцінка могла б здаватися малоймовірною, адже РФ має перевагу і в людських ресурсах, і у вогневій потужності, і в економічному масштабі. Але Україна компенсувала це інноваціями у своїх безпілотних системах, зазначив ексдиректор ЦРУ. Причому справа не лише у дронах як таких, а й у побудованій навколо них системі.

«Справжня геніальність полягає в тому, як вони [українці] все це поєднують», — сказав Петреус. Він мав на увазі «загальну екосистему командування та управління», що інтегрує можливості спостереження, наведення та завдання ударів. Така інтеграція дозволяє українським силам мати майже абсолютні можливості спостереження та ударів у межах приблизно 20 миль (близько 32 км) від лінії фронту, зазначив Петреус.

Генерал зауважив, що у розвитку інновацій важливу родь відіграє штучний інтелект. Він згадав про використання для керування дронами алгоритмів замість GPS-з'єднання і припустив, що «згодом з’являться алгоритмічно керовані дрони, які неможливо буде глушити». Також Девід Петреус сказав, що незабаром можуть з’явитися і повністю автономні системи, «де люди все ще визначають місії, але виконують їх машини».

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На думку Петреуса, уроки для Сполучених Штатів мають полягати не лише у купівлі більшої кількості безпілотників або кращого інтегрування їх у військові структури.

«У деяких західних країнах зараз вважають, що інноваційність полягає в тому, щоб надати 50 безпілотників бронетанковому батальйону. Ні. Нам слід скасувати бронетанкові батальйони та замінити їх батальйоном безпілотників», — наголосив Девід Петреус.

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Раніше колишній директор ЦРУ відзначив досягнення українських безпілотників та згадав свій візит до одного з найбільших виробників дронів в Україні. Як розповів Девід Петреус під час дискусії Покоління незламних: роздуми генерала Петреуса — погляд з Вашингтона, завод, який він відвідував, цьогоріч виготовив три мільйони дронів. «Це більше, ніж будь-де в світі. Для США чотириста тисяч дронів важко виробити», — сказав тоді ексдиректор ЦРУ.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Дрони Безпілотники Девід Петреус

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