«Україна має дбати про обороноздатність». Німецька міністерка прокоментувала пропозицію не продовжувати захист ЄС для чоловіків призовного віку

Німеччина вважає, що українські чоловіки призовного віку не підпадають під тимчасовий захист ЄС (Фото: Pexels / Pixabay)

Міністерка юстиції Німеччини Штефані Губіґ заявила, що захист ЄС для громадян України не має поширюватися на чоловіків призовного віку.

Про це Губіґ заявила у п’ятницю, 26 червня, під час свого першого візиту до Києва, повідомила Deutsche Welle.

«Треба просто визнати, що Україна має дбати про свою обороноздатність. Хоча ми, безумовно, розуміємо, що молодь хоче жити вільно, але Україна не може дозволити собі виснажуватися», — заявила Штефані Губіґ.

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Під час візиту до Києва вона проведе переговори з представниками українського уряду та візьме участь у заходах до 30-ї річниці Конституції України.

«Це був дуже особливий момент, коли Україна ухвалила свою Конституцію […]. Тому що це означало рішення рухатися на захід, це стало віхою на шляху до демократії та до Європи», — зауважила Губіґ.

І уточнила, що обговорюватиме з українськими урядовцями зокрема і тему верховенства права.

26 червня єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер повідомив, що Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Проте це не стосуватиметься новоприбулих чоловіків віком 23−60 років, які підлягають мобілізації в Україні.

17 червня журнал Spiegel написав, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір обмежити захист для українських чоловіків, які підлягають мобілізації.

1 червня видання Euractiv повідомляло, що європейські країни розглядають можливість виключення з розширеної програми тимчасового захисту чоловіків призовного віку або осіб, які виїхали з України на незаконних підставах.