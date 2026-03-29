У Фінляндії заявили, що на їхню територію залетіли два українські безпілотники

Поліцейський автомобіль неподалік від місця падіння одного з безпілотників (Фото: Кадр відео Yle)

Вранці 29 березня у фінському повітряному просторі, в морській зоні та на південному сході Фінляндії, було помічено кілька повільних об'єктів, що летіли низько. Два з них виявились, імовірно, українськими безпілотниками , вони впали на території країни.

Про це повідомило видання Yle.



«За поточною інформацією, один безпілотник упав на землю на північ від міста Коувола, а інший — на схід від Коуволи. Поліція ізолювала ці райони для подальшого розслідування», — сказано у статті.

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Видання пише, що Повітряні сили Фінляндії відстежували об'єкти, які залетіли у фінський повітряний простір, та ідентифікували один з них, що перебував на південь від Коувола о 08:45, як український безпілотник Ан-196. Пілот не використовував вогонь для перехоплення, щоб уникнути побічних втрат.

Деякі з інших підозрілих об'єктів виявились зграями птахів.

"Безпілотники зайшли на територію Фінляндії. Ми дуже серйозно ставимося до цього питання. Органи безпеки негайно відреагували. Розслідування інцидентів триває, і більше інформації буде надано після підтвердження інформації", — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен.

О 14:29 фінська поліція оголосила, що працює на місці падіння безпілотника, що впав на північ від Коуволи.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо підтвердив, що дрони, які залетіли на територію країни, імовірно, українські. На питання про те, чи будуть збивати українські БПЛА, що випадково залетіли в Фінляндію у майбутньому, прем'єр відповів, що загального наказу немає — це вирішується в кожному окремому випадку.

У поліції повідомили, що постраждалих не було.

29 березня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій Альфа СБУ успішно відпрацювали по інфраструктурі нафтового терміналу порту Усть-Луга в Ленінградській області РФ.



Раніше ЗМІ повідомляли, що в ніч проти 25 березня український безпілотник, який, імовірно, збився з курсу, влучив у димову трубу електростанції в естонському селі Аувере.