Єврокомісар Кубілюс назвав українську оборонну промисловість найкращою у світі

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс назвав українську оборонну промисловість найінноваційнішою у світі та закликав інтегрувати її в оборонну систему ЄС.

Про це він сказав у вівторок, 23 червня, під час Європейського саміту з оборони й безпеки у Брюсселі, пише Радіо Свобода.

Кубілюс пояснив свою позицію тим, що раніше високопосадовці зі США та Фінляндії називали українську армію найсильнішою в Європі та найбільш підготовленою до ведення сучасних бойових дій.

Реклама

«Але чому вони вважають українську армію найкращою? Моя відповідь: не лише тому, що Україна має хоробрих солдатів і розумних командирів, а й тому, що її оборонна промисловість є найкращою і найінноваційнішою», — сказав він.

Єврокомісар підкреслив, що саме здатність швидко створювати та впроваджувати нові технології дала Україні змогу суттєво вплинути на характер сучасної війни. Як приклад він навів стрімкий розвиток виробництва безпілотників після початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Було б важко зрозуміти, якби ми не інтегрували найінноваційнішу оборонну промисловість у світі до європейської оборонно-технологічної промисловості», — додав Кубілюс.

Зокрема він наголосив, що Європа має активніше залучати український оборонний сектор до спільного оборонного простору, технологічної співпраці та майбутнього Європейського оборонного союзу. Він також вважає, що країнам ЄС варто переймати український досвід оперативного нарощування виробництва озброєння.

21 квітня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що українські оборонні технології користуються високим попитом у світі та справляють значний вплив на розвиток інновацій у Європі. Він також відзначив, що Україна досягає вражаючих успіхів і стрімкого прогресу у створенні нових оборонних рішень.