Наскільки небезпечною є напруга у відносинах Києва та Будапешта і які сценарії можуть реалізуватися на виборах в Угорщині, в ефірі Radio NV розповів надзвичайний і повноважний посол України, посол України при ЄС у 2010−2015 роках, голова Центру нових рішень Костянтин Єлісєєв.

Костянтин Єлісєєв дипломат

По-перше, як на мене, це не є сенсацією, це не є несподіванкою. Ця ситуація довго жевріла і нарешті вона вибухнула. І це пов’язано передусім з наступними парламентськими виборами в Угорщині.