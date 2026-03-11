«Ситуація вибухнула». Єлісєєв — про оптимальний для України і ще три негативних сценарії на виборах в Угорщині

11 березня, 13:31
Зеленський і Орбан як лідери країн, напруга між якими зростає напередодні виборів в Угорщині (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Зеленський і Орбан як лідери країн, напруга між якими зростає напередодні виборів в Угорщині (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Автор: Власта Лазур

Наскільки небезпечною є напруга у відносинах Києва та Будапешта і які сценарії можуть реалізуватися на виборах в Угорщині, в ефірі Radio NV розповів надзвичайний і повноважний посол України, посол України при ЄС у 2010−2015 роках, голова Центру нових рішень Костянтин Єлісєєв.

Костянтин Єлісєєв

Костянтин Єлісєєв

дипломат

По-перше, як на мене, це не є сенсацією, це не є несподіванкою. Ця ситуація довго жевріла і нарешті вона вибухнула. І це пов’язано передусім з наступними парламентськими виборами в Угорщині.

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Теги:   Угорщина Констянтин Єлісєєв Віктор Орбан Радіо NV Україна-Угорщина

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