Українські спеціалісти успішно збили кілька іранських дронів в одній з країн Перської затоки , повідомляє BBC Україна з посиланням на джерела.

Водночас прямий продаж і покупка українських безпілотників все ще заблоковані на рівні державного керівництва, додали джерела.

Як розповіли виробники ВВС News Україна, вони отримали десятки комерційних пропозицій від країн Перської затоки та Близького Сходу, а також від посередників.

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2 березня агентство Bloomberg писало, що президент Володимир Зеленський пропонував спрямувати на Близький Схід найкращих українських фахівців зі знищення іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають російського диктатора Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.

10 березня Зеленський заявив, що Україна вже направила на Близький Схід три команди експертів, які допомагатимуть боротися з іранськими дронами.

Того ж дня він повідомив, що влада України обговорює з близькосхідними партнерами постачання ракет для ППО в обмін на drone deal. За його словами, обговорювали, зокрема, постачання ракет PAC-2 і PAC-3.

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11 березня телеканал CNN, посилаючись на слова представника західної розвідки, повідомив, що Росія допомагає Ірану використовувати передові тактики використання безпілотників, отримані у війні проти України, для ураження цілей США і країн Перської затоки на Близькому Сході.

20 березня глава Української держави уточнив, що наразі на Близькому Сході перебуває 228 українських експертів. Вони працюють у таких країнах, як Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Кувейт та Йорданія.