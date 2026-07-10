Україна закликала Радбез ООН негайно ухвалити резолюцію про безумовне припинення вогню

10 липня, 06:05
ООН (Фото: ООН / Facebook)

ООН (Фото: ООН / Facebook)

Україна закликала Раду Безпеки ООН невідкладно розглянути та ухвалити резолюцію про негайне і безумовне припинення вогню, заявивши про необхідність подолати параліч роботи органу через дії Росії.

Про це повідомляє Укрінформ.

Під час засідання Ради Безпеки ООН заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко закликав держави-члени перейти до рішучих дій.

Реклама

«Параліч Ради Безпеки ООН у питанні злочинів Росії повинен бути припинений міжнародною спільнотою, яка досі поважає заснований на правилах міжнародний порядок. Тому ми знову закликаємо членів Радбезу негайно внести проєкт резолюції щодо негайного та безумовного припинення вогню», — заявив дипломат.

За словами Павліченка, ухвалення такого документа продемонструє готовність держав-членів підтримати відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні.

Окремо український дипломат наголосив на необхідності подальшої військової допомоги Україні. Він зазначив, що постачання озброєння та боєприпасів є необхідною умовою для захисту країни.

«Це — не ескалація, а єдина дієва стратегія відновлення миру та порятунку життів», — сказав Павліченко.

Він також звернув увагу, що робота Ради Безпеки ООН часто залишається заблокованою через право вето, яким володіє Росія як постійний член органу.

Засідання Радбезу ООН відбулося на тлі останніх масованих російських атак по Києву та інших регіонах України.


Редактор: Дар’я Харченко

Теги:   Радбез ООН ООН Війна Росії проти України

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies