«Коли Трамп буде готовий». Зеленський заявив, що хоче підписати дронову угоду зі США

Президент Володимир Зеленський заявив, що дуже зацікавлений підписати дронову угоду зі США. Про це він повідомив журналістам у п’ятницю, 20 березня.

«Ми ще рік тому пропонували США drone deal, бо вони наш пріоритетний партнер. Там не тільки перехоплювачі - морські дрони, далекобійні дрони, туди входить і пакет обміну важливими знаннями. Я дуже зацікавлений підписати цю угоду. Коли президент [Дональд] Трамп буде готовий, я точно буду готовий», — зазначив Зеленський.

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Він додав, що наразі на Близькому Сході перебуває 228 українських експертів. Вони працюють у таких країнах, як Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Кувейт та Йорданія.

«Ми працюємо з Близьким Сходом на технічному рівні, з міністерствами оборони, ми готуємо серйозні домовленості, угоди, подивимось, коли вони будуть готові», — сказав президент.

У серпні 2025 року Зеленський повідомляв про домовленості з президентом США Дональдом Трампом, що після відкриття експорту Америка купуватиме українські дрони.

За його словами, Україна підготувала і запропонувала США угоду щодо дронів на $50 млрд терміном на п’ять років із виробництвом 10 млн дронів на рік. Зеленський припускав, що ця програма запрацює після закінчення війни.

29 вересня Суспільне написало, що українська делегація побувала у США і взяла участь у зустрічі, присвяченій питанням спільного виробництва безпілотників. За даними видання, українську сторону очолював заступник міністра оборони Сергій Боєв.