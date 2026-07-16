Україна забирає в Путіна мільярди, які йому принесла війна в Ірані — Die Welt

Війна в Ірані поповнила російський військовий бюджет на мільярди євро. Однак тепер війна РФ проти України поглинає ці кошти. Після атак українських БПЛА закриваються російські нафтопереробні заводи, пальне стало дефіцитом, а інфляція зростає.

Про це пише німецьке видання Die Welt, зазначаючи, що, за оцінками аналітичного центру Bruegel, війна США проти Ірану, яка призвела до зростання цін на нафту й газ, загалом принесла до бюджету РФ 1,18 трильйона рублів (близько 13,5 мільярда євро).

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Ці додаткові доходи становлять приблизно 0,5% російського ВВП.

Утім, цей економічний бум виявився нетривалим. Додаткові доходи Москви від продажу нафти й газу в період із березня до червня 2026 року можна розцінювати як тимчасову зміну довгострокової тенденції до зниження, констатують аналітики Bruegel.

За їхніми оцінками, зростання цін на нафту надало Росії певну бюджетну свободу дій, однак цього недостатньо для повної компенсації проблем, що виникли через війну проти України.

Бюджетна проблема РФ виявилася масштабнішою, ніж передбачалося раніше. За оцінками Віденського інституту міжнародних економічних досліджень (WIIW), за перші п’ять місяців поточного року дефіцит федерального бюджету сягнув шести трильйонів рублів (77 мільярдів доларів), або 2,6% ВВП. Очікується, що до кінця року він може значно перевищити запланований рівень.

Ситуацію погіршують українські атаки на нафтові об'єкти РФ. Також під ударами тепер опинилися судна, деякі з яких забезпечували тимчасово окупований росіянами Крим.

Через паливну кризу Росія обмежила експорт бензину, дизельного та авіаційного пального, нагадує Die Welt. Москва також збільшила імпорт пального й дозволила продаж на внутрішньому ринку пального нижчої якості.

За оцінками, до середини червня було пошкоджено близько 40% потужностей із виробництва дизельного пального та до 60% потужностей із виробництва бензину.

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У травні 2026 року Кремль офіційно визнав обвал ВВП майже втричі .

9 червня 2026 року стало відомо, що Федеральна податкова служба доручила регіональній владі опрацювати можливість підвищення податків, щоб покрити дефіцит місцевих бюджетів, який у 2025 році сягнув історичного рекорду — 1,5 трильйона рублів.

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За підсумками першого кварталу 2026 року з «дірою» в казні зіткнулися 56 російських регіонів — проти 46 за аналогічний період минулого року.

Рахункова палата РФ визнала, що бюджет агресора почав втрачати трильйони.