«Зараз дуже важливий момент». У Держдепі вважають, що Україна наразі виграє війну проти РФ

Кришка резервуара на Московському НПЗ, яка злетіла в повітря внаслідок вибуху, червень 2026 року (Фото: Exilenova+ / Telegram)

У Державному департаменті Сполучених Штатів оцінюють, що Україна зараз перебуває у моменті, коли вона виграє війну проти Росії.

Про це заявив заступник державного секретаря з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань та свободи віросповідання Джеремі Левін на Українському обіді, який організував у Гданську напередодні URC-2026 фонд Віктора Пінчука.

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Він зазначив, що Україна зараз робить багато для того, щоб зафіксувати нову фазу війни та врешті-решт виграти її. За оцінкою Левіна, вже зараз ситуацію вдалось переламати.

«Станом на зараз ми є у становищі, коли Україна виграє війну на цей момент», — заявив представник Держдепу.

Левін каже, що раніше українські військові на полі бою чекали зими, оскільки росіяни у цей час не наступали і брали паузу. Зараз, за його словами, відбувається протилежне: ЗСУ перебувають у наступі, а армія РФ чекає зими.

Разом з тим, Левін підкреслив, що навіть цієї зими українцям вдалося «змінити динаміку», оскільки тоді вони атакували російську інфраструктуру.

«Зараз дуже важливий момент. Україна може продовжувати чинити тиск на полі бою», — наголосив він.

Крім того, Левін нагадав, що США розглядають можливість скасування винятку із санкцій на російську нафту. Він запевнив, що Вашингтон продовжить співпрацю з європейськими партнерами у питанні обмежень.

Видання Financial Times з посиланням на джерела писало, що під час саміту G7 президент США Дональд Трамп був «надзвичайно вражений і захоплений» кампанією далекобійних ударів України по Росії.

Своєю чергою журналісти The Kyiv Independent з посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомляли, що очільник Білого дому у приватному порядку порадив президенту України Володимиру Зеленському діяти «сміливіше» щодо РФ.

Водночас 24 червня видання CNBC писало, що європейські аналітики вважають, що успішні атаки вглиб російської території й посилення тиску на окупований Крим можуть не лише змінити хід війни на користь Києва, а й спровокувати нову ескалацію з боку Москви.