Україна відмовилася від 28-пунктного проєкту мирного плану президента США Дональда Трампа і тепер прагне досягти вигіднішої угоди, оскільки ситуація на полі бою змінилася. Про це пише New York Post , посилаючись на джерела.

Напередодні зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, яка має відбутися в 8 липня на саміті НАТО, Київ відходить від конкретної «мирної концепції», запропонованої США. Натомість українська сторона намагається переконати Трампа, що Україна й досі має важливі переваги у війні.

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За словами українських чиновників, наразі не планується проведення саміту за участю США, України та Росії, а також не ведуться систематичні переговори щодо конкретної мирної угоди.

За словами посолки України у США Ольги Стефанішиної, Україна зміцнила свої позиції на полі бою, що «дає нам підстави більш творчо підходити до питання припинення війни».

За словами неназваного українського чиновника, Вашингтон наразі визнає, що Москва не веде серйозних переговорів щодо припинення війни. Зі свого боку Україна також не бачить жодної реальної зацікавленості Росії в обговоренні будь-яких планів щодо припинення війни, сказало джерело. Чиновник заявив, що тепер слід зосередитися на «нових тактиках тиску», покликаних змусити Москву переглянути свою позицію.

Як розповів виданню європейський чиновник, «насіння» посіяли на саміті G7, де лідери прагнули досягти «консенсусу щодо посилення тиску на Росію», щоб Москва повернулася за стіл переговорів. За словами посадовця, європейські лідери також закликали Трампа розглядати Україну не як тягар, а як стратегічний актив.

Як повідомляло видання Axios, 28-пунктний «мирний план» Трампа щодо завершення війни в Україні, який представили у листопаді минулого року, передбачав нові територіальні поступки Києва, скорочення ЗСУ та юридичне закріплення відмови України від вступу до НАТО. Автором проєкту є спецпредставник Трампа Стів Віткофф. До розробки долучалися державний секретар США Марко Рубіо та зять Трампа Джаред Кушнер.

Інфографіка: NV

Газета Financial Times, посилаючись на джерела, знайомі з обговоренням, повідомляла, що мирний план США після переговорів української та американської делегацій у Женеві скоротили з 28 пунктів до 19.