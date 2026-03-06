Аналітик, авіаексперт Костянтин Криволап аналізує в ефірі Radio NV , як війна на Ближньому Сході відіб'ється на поставках ракет до систем Patriot і які є варіанти захисту від балістики.

— Пане Костянтине, зараз абсолютно зрозуміло, що здобуття і систем ППО, і ракет до них перетворюється на якесь несамовите полювання. І я собі так передбачаю, в нас із рук вириватимуть усе це країни Перської затоки, в яких грошей значно більше, практично необмежений запас. Ви собі міркували, що робити в цій ситуації?

Реклама

— Звісно, міркував. Це було не те що неочікувано, було розуміння ще тоді, коли Трамп тільки почав збирати війська навколо Перської затоки, що якщо починається конфлікт, там буде досить серйозна заруба саме з погляду балістичних озброєнь.

Чому я так кажу? До речі, американці і всі учасники, актори цієї події, розуміли цю ситуацію. Тому що американці по світу бігають, в них є вісім систем THAAD, це далеке космічне перехоплення, 150−200 кілометрів, перехоплюють балістичні ракети від цілі. На відміну від перехоплення над головою системою Patriot. Отже, одна система на Тайвані, одна десь, якщо не помиляюся, у Південній Кореї, а шість вони перегнали сюди. І ці шість країн (Катар, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Йорданія, Саудівська Аравія) всі отримали по системі THAAD.

Причому в ОАЕ було дві системи, це були власні, плюс ще одна, яку поставили американці, тобто три. І в Саудівській Аравії - там є контракт на сім систем, але зараз імплементована тільки одна. Там вийшло дві системи THAAD. І в ці шість країн було поставлено ще додатково вісім систем Patriot. Вони озброїлись і були готові до того, що буде серйозна саме балістична заруба.