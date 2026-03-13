«Куди подівся той Віктор?» Ющенко звернувся з листом до Орбана й опублікував спільне архівне фото

Віктор Ющенко зазначив у листі Віктору Орбану, що Україна бореться з російськими окупантами, захищаючи не тільки себе, а й Європу — і Угорщину зокрема (Фото: victor_yushchenko/Instagram)

Текст листа Ющенко опублікував 13 березня на своїй сторінці у Facebook, а також додав спільний знімок з Орбаном, датований 1999 роком.

«Вікторе, подивися на це фото. Ми стоїмо поруч у той час, коли майбутнє нашого регіону здавалося нам спільним, зрозумілим і світлим. Тоді ми разом вірили, що свобода — це не просто слово, а найвищий дар, за який варто боротися. Я пам’ятаю тебе іншим. Я пам’ятаю лідера, який розумів ціну гідності і знав, що таке звільнення від імперського гніту», — написав експрезидент України.

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Ющенко зазначив, що Україна бореться з російськими окупантами, захищаючи не тільки себе, а й Європу — і Угорщину зокрема.

«Сьогодні я дивлюся на твої дії і запитую себе: куди подівся той Віктор? Як сталося, що людина, яка бачила становлення вільної Угорщини, сьогодні підіграє силам, які хочуть знищити свободу сусіда? Україна сьогодні стікає кров’ю за ті самі цінності, про які ми колись дискутували за столом переговорів. Ми захищаємо не тільки свою землю, ми захищаємо спокій і твоєї країни, як і всієї Європи. Політика — це не тільки цифри, вигода чи газ. Це насамперед цінності. Коли ти обираєш сторону агресора, ти зраджуєш не тільки Україну — ти зраджуєш пам’ять власного народу, який знає, що таке радянські танки на вулицях Будапешта», — наголосив експрезидент України.

Крім того, Ющенко закликав Орбана «повернутися до світла, до справжнього європейського братства, де цінують честь, а не сумнівні політичні оборудки».

Угорський прем'єр Віктор Орбан звинувачує Україну в тому, що нафтопровід Дружба перебуває в робочому стані, але Київ перекрив постачання російської нафти в Угорщину. Через це Будапешт заблокував надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро, а також 20-й пакет санкцій проти РФ. Нафтопровід було пошкоджено внаслідок російської атаки в кінці січня.

Аналогічні звинувачення висуває і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Обидві країни обіцяють зберігати вето, поки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом Дружба.

3 березня Кремль повідомив, що російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, під час якої вони обговорили ескалацію на Близькому Сході й «обмінялися думками» щодо України.

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У Кремлі, зокрема, стверджували, що «Путін відзначив принципову позицію керівництва Угорщини на підтримку політико-дипломатичного врегулювання» війни Росії проти України.

Також російський диктатор виділив прагнення Будапешта вести «зважений і суверенний курс» у міждержавних відносинах.