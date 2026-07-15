Україна та Європейський Союз погодили угоду в оборонно-промисловій сфері - Drone Deal . Про це у середу, 15 липня, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час урочистостей до Дня української державності, пише Укрінформ.

«Україна багато в чому пройшла шлях від покупця до постачальника мережі безпеки для Європи. Це також передбачає новий спосіб співпраці. Саме тому я рада разом з вами, Володимире, розпочати нове партнерство між ЄС та Україною в оборонно-промисловій сфері. Те, що ми підписуємо сьогодні, — це наша власна Drone Deal», — сказала президентка Єврокомісії.

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Вона наголосила, що Україна здобула унікальний бойовий досвід, зокрема у сфері застосування безпілотних технологій і засобів протидії дронам. За словами президентки Єврокомісії, Європейський Союз та Україна мають спільно використовувати ці напрацювання, враховуючи безпекові виклики, які постають перед Європою.

«В нас є безпечні та надійні виробничі майданчики, які можуть допомогти у розширенні виробництва», — пояснила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії додала, що угода дасть «чіткий сигнал про те, що зараз саме час інвестувати в Україну і спільну безпеку».

1 липня стало відомо, що Уряд затвердив перший прозорий механізм контрольованого експорту українського озброєння та оборонних технологій до держав-партнерів.

Тодішня прем'єрка Юлія Свириденко та міністр оборони Михайло Федоров розповіли, що новий порядок запроваджується на період дії воєнного стану у форматі Drone Deal.

2 липня Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що у форматі Drone Deal наразі підписано шість угод. Ще понад 20 країн працюють над тим, щоб приєднатися до цієї моделі.

Як писала The Guardian, до кінця року Україна сподівається укласти масштабні оборонні угоди щонайменше з сімома країнами НАТО. Це свідчить про те, що Україна може бути не лише отримувачем, а й постачальником військової техніки та експертизи.