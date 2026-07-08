Сибіга обговорив з угорською колегою підготовку зустрічі Зеленського та Мадяра

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан (Фото: Андрій Сибіга / X)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що зустрівся із угорською колегою Анітою Орбан на полях саміту НАТО в Анкарі у середу, 8 липня.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі X.

«Я був радий поспілкуватися з Анітою Орбан, щоб продовжити наш діалог і зосередитися на підготовці до зустрічі наших лідерів. Ми обговорили наш двосторонній порядок денний та результати вчорашнього засідання Ради НАТО-Україна», — написав Сибіга.

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8 липня прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що домовився зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом у Будапешті або в Києві. Потім вони проведуть зустріч у Береговому.

«Вчора я коротко поспілкувався з президентом Зеленським під час відкриття [саміту НАТО], і ми домовилися, що зустрінемося десь найближчим часом або в Будапешті, або в Києві, а потім разом поїдемо на Закарпаття, в Берегове», — сказав очільник угорського уряду.

Попередньо Зеленський та Мадяр мали коротку розмову під час саміту ЄС у Брюсселі. Прем'єр Угорщини говорив, що запропонував президенту України переговори у Берегові, однак той волів би зустрітись в іншому місці.