Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen
Швеція передасть Україні перші 16 винищувачів Gripen C/D у 2027 році (Фото: Офіс президента)
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E. До пакета також входитимуть відповідне обладнання, технічна допомога та підтримка.
Про це він повідомив у вівторок, 30 червня.
Зеленський також нагадав про попередні домовленості з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, в межах яких перші 16 літаків Gripen C/D передадуть Повітряним силам на початку 2027 року.
Під час зустрічі з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном глава держави подякував за підтримку та обговорив реалізацію домовленостей, а також подальшу двосторонню співпрацю, зокрема підготовку Drone Deal і розвиток напрямку протиракетної оборони.
«Дякую Швеції - всьому народу та уряду — за змістовне партнерство й постійну допомогу від початку російського вторгнення. Разом працюємо заради безпеки України та всієї Європи», — сказав Зеленський.
Купівля Україною Gripen — що відомо
28 травня 2026 року президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у Стокгольмі офіційно домовилися про запуск оборонної угоди. Нові домовленості відкривають для України можливість закупити до 20 шведських винищувачів новітньої модифікації Gripen E/F.
Окремо в рамках двосторонньої допомоги від Швеції Україна безкоштовно отримає 16 винищувачів серії Gripen C/D. Володимир Зеленський підтвердив, що Київ розраховує отримати перші шведські борти вже протягом найближчих 10 місяців — орієнтовно на початку 2027 року.
Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса пояснював, що поява JAS 39 Gripen докорінно змінить ситуацію в небі завдяки унікальному озброєнню. Літаки прибудуть в Україну з ракетами «повітря-повітря» великої дальності Meteor, що дасть змогу Силам оборони ефективно полювати на російську авіацію, крилаті ракети та дрони-камікадзе на рекордних відстанях.