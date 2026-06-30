Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E . До пакета також входитимуть відповідне обладнання, технічна допомога та підтримка.

Про це він повідомив у вівторок, 30 червня.

Зеленський також нагадав про попередні домовленості з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, в межах яких перші 16 літаків Gripen C/D передадуть Повітряним силам на початку 2027 року.

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Під час зустрічі з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном глава держави подякував за підтримку та обговорив реалізацію домовленостей, а також подальшу двосторонню співпрацю, зокрема підготовку Drone Deal і розвиток напрямку протиракетної оборони.

«Дякую Швеції - всьому народу та уряду — за змістовне партнерство й постійну допомогу від початку російського вторгнення. Разом працюємо заради безпеки України та всієї Європи», — сказав Зеленський.

Купівля Україною Gripen — що відомо

28 травня 2026 року президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у Стокгольмі офіційно домовилися про запуск оборонної угоди. Нові домовленості відкривають для України можливість закупити до 20 шведських винищувачів новітньої модифікації Gripen E/F.

Окремо в рамках двосторонньої допомоги від Швеції Україна безкоштовно отримає 16 винищувачів серії Gripen C/D. Володимир Зеленський підтвердив, що Київ розраховує отримати перші шведські борти вже протягом найближчих 10 місяців — орієнтовно на початку 2027 року.

Інфографіка: NV

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса пояснював, що поява JAS 39 Gripen докорінно змінить ситуацію в небі завдяки унікальному озброєнню. Літаки прибудуть в Україну з ракетами «повітря-повітря» великої дальності Meteor, що дасть змогу Силам оборони ефективно полювати на російську авіацію, крилаті ракети та дрони-камікадзе на рекордних відстанях.