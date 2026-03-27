Україна та Саудівська Аравія уклали угоду про оборонне співробітництво: Зеленський розкрив деталі

Міністерства оборони України та Саудівської Аравії уклали угоду про оборонне співробітництво (Фото: @V_Zelenskiy_official)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Міністерства оборони України та Саудівської Аравії уклали угоду про оборонне співробітництво.

«Маємо важливу домовленість між міністерствами оборони України та Саудівської Аравії про оборонне співробітництво», — написав глава держави у соцмережах.

Зеленський зазначив, що відповідний документ підписали перед початком його зустрічі зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

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За словами президента, угода закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій, а також посилює міжнародну роль України як безпекового донора.

Він наголосив, що Україна готова ділитися своєю експертизою та системою із Саудівською Аравією та співпрацювати.

«Уже пʼятий рік українці борються проти таких самих терористичних ударів балістикою і дронами, яких зараз іранський режим завдає по Близькому Сходу та регіону Затоки. І Саудівська Аравія має те, у чому зацікавлена Україна. Ця співпраця може бути взаємовигідною», — підкреслив Зеленський.

Зеленський додав, що обговорив із принцом Саудівської Аравії ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки загалом, допомогу іранському режиму з боку Росії, ситуацію на паливних ринках і можливу енергетичну співпрацю.

26 березня президент України прибув до Саудівської Аравії. Український президент зазначив, що має в Саудівській Аравії заплановані важливі зустрічі.

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AFP із посиланням на неназваного високопосадовця повідомило, що Зеленський розпочав несподіваний візит до регіону Перської затоки, прагнучи запропонувати досвід України у боротьбі з дронами в обмін на оборонну підтримку. Серед іншого, Київ має намір підписати угоду про безпеку повітряного простору з Саудівською Аравією.

27 березня Зеленський обговорив з українськими військовими експертами, які вже більше ніж тиждень працюють у Саудівській Аравії, ключові моменти щодо захисту неба. Передусім мова йшлась про підходи до знищення безпілотників.