Президент України Володимир Зеленський розпочав несподіваний візит до регіону Перської затоки, прагнучи запропонувати досвід своєї країни у боротьбі з дронами в обмін на оборонну підтримку. Серед іншого, Київ має намір підписати угоду про безпеку повітряного простору з Саудівською Аравією.

Про це повідомляє AFP з посиланням на неназваного високопосадовця, передає агентство Bloomberg.

Оголосивши про прибуття до Саудівської Аравії у четвер, Зеленський сказав, що планує провести «важливі зустрічі».

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«Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки», — наголосив він.

Президент не уточнив подробиці поїздки, яка, за словами обізнаних джерел, охопить й інші країни регіону.

Своєю чергою інформагентство AFP з посиланням на неназваного високопосадовця зазначило, що Україна має намір підписати угоду про безпеку повітряного простору з Саудівською Аравією.

2 березня агентство Bloomberg писало, що Зеленський пропонував спрямувати на Близький Схід найкращих українських фахівців зі знищення іранських безпілотників, якщо лідери цих країн переконають російського диктатора Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.

7 березня Зеленський поспілкувався зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом Аль Саудом та обговорив з ним безпекову ситуацію на Близькому Сході та в районі Перської затоки.

10 березня президент заявив, що Україна вже направила на Близький Схід три команди експертів, які допомагатимуть боротися з іранськими дронами.

Того ж дня він повідомив, що влада України обговорює з близькосхідними партнерами постачання ракет для ППО в обмін на drone deal. За його Зеленського, обговорювали, зокрема, постачання ракет PAC-2 і PAC-3.

Тоді видання Kyiv Independent з посиланням на джерело в оборонній промисловості України писало, що саудівська компанія готує угоду щодо закупівлі українських дронів-перехоплювачів.

За словами співрозмовника, Саудівська Аравія та Україна ведуть перемовини щодо великої угоди на постачання зброї. Інші співрозмовники видання уточнили, що обговорюються масштабні контракти між урядами обох країн.

20 березня Зеленський сказав, що наразі на Близькому Сході перебуває 228 українських експертів. Вони працюють у таких країнах, як Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Кувейт та Йорданія.