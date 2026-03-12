Україна разом з Румунією будує дві нові лінії електропередачі — Зеленський

Україна разом з Румунією будує дві нові лінії електропередач, одна з яких може буде готова до кінця цього року. Про це у четвер, 12 березня, заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з румунським колегою Нікушором Даном в Бухаресті.

«Ми працюємо над розширенням транскордонної енергетичної співпраці, будуємо з Румунією дві нові лінії для постачання електрики. Робота починається, це може підтримати наші регіони, зокрема Чернівецьку область, і це дозволить Румунії стати сильніше з точки зору гарантування енергетичної безпеки в нашій частині Європи», — зазначив Зеленський.

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Він підкреслив, що цей проєкт є взаємовигідним для обох країн, і сьогодні було підписано документ, який регламентує будівництво інтерконекторів.

«Підписали дуже важливий проєкт інтерконекторів, будемо будувати два інтерконектори. Це різний обсяг електрики… енергетична безпека для України. Один інтерконектор маленький, другий великий. Ми хочемо, щоб перший був готовий до кінця року, настрій поки що позитивний», — сказав глава держави.

12 березня Володимир Зеленський прибув із візитом до Бухареста. Після візиту до Румунії глава держави вирушить до Франції.

Того ж дня президенти України та Румунії підписали декларацію про стратегічне партнерство, зокрема в енергетиці та обороні, також країни спільно виготовлятимуть дрони.

У лютому стало відомо, що Україна отримає понад 600 млн євро на енергетику та виведене з експлуатації обладнання із шести європейських ТЕЦ та ТЕС.

Крім того, Німеччина підготовила до відправки в Україну частину обладнання для ремонту енергооб'єктів після російських атак.