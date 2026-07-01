«Наші сусіди будуть нас підтримувати». Зеленський висловив надію, що Польща сприятиме українській євроінтеграції

Україна та Польща мають певні труднощі в історії , однак зараз необхідна одностайність у безпеці України, яка захищає країни Євросоюзу.

С такою заявою 1 липня президент Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у Дубліні, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

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«Ми сусіди, і звісно, що у нас є певні труднощі в нашій історії. Але ви знаєте, більшість країн в історії має труднощі в минулому. Однак ми зараз живемо в сьогоденні, маємо агресію проти нас, ми захищаємо ЄС. І ми маємо думати про безпеку для нашого народу на майбутнє», — сказав він.

За словами президента Зеленського, Україна є «сильним партнером і добрим другом нашим сусідам».

«І сподіваюся, що наші сусіди будуть підтримувати нас», — резюмував голова української держави.

Конфлікт між Україною та Польщею — головне

19 червня польський президент Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Навроцький заявив, що присвоєння українській військовій частині найменування на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

20 червня низка українських політиків та посадовців оголосили, що відмовляються від своїх польських нагород. Серед них — голова ОП Кирило Буданов, президент України у 1994—2005 роках Леонід Кучма,президент у 2005—2010 роках Віктор Ющенкота президент у 2014—2019 роках Петро Порошенко.

Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що відправив президенту Польщі орден Білого Орла, опублікувавши фотографії з відділення Нової пошти.

На тлі цих подій президент України не поїхав на Конференцію з відновлення України у Гданську. Українську делегацію на заході, що пройшов 25−26 червня, очолювала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

28 червня під час виступу з нагоди Дня Конституції Володимир Зеленський оголосив, що подав до парламенту законопроєкт Про Український національний пантеон. Документ передбачає вшанування «найвидатніших представників української нації».

«Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані й назавжди вписані в нашу історію з великої літери, з великою повагою і увагою від держави — України, яка поважає себе, цінує своїх та захищає своє — своє право бути українцями. Коли ніхто й ніколи не буде наказувати, як нам жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати», — заявив Зеленський про майбутній пантеон.

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В уряді Польщі пізніше заявили, що законопроєкт про національний пантеон погіршить відносини між країнами, написало польське видання Onet із посиланням на неназваних співрозмовників в уряді.

30 червня міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що офіційна Варшава не підтримає вступ України до Євросоюзу, якщо Київ не змінить підхід до вшанування діячів ОУН і УПА.

Верховна Рада у середу, 1 липня, прийняла законопроєкт № 15360 про створення Українського національного пантеону. За основу і в цілому проголосували 287 депутатів.