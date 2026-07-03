«Україна відкрита до чесного діалогу». Сибіга на зустрічі з Сікорським запропонував владі Польщі антикризові заходи

Глава українського МЗС Андрій Сибіга у Варшаві під час зустрічі з головою МЗС Польщі Радославом Сікорським, 3 липня 2026 року (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував владі Польщі пакет антикризових заходів, серед яких — консультації та звернення до релігійних лідерів.

Таку пропозицію очільник українського МЗС озвучив у Варшаві 3 липня під час зустрічі зі своїм польським колегою Радославом Сікорським.

«Я запропонував комплекс антикризових заходів. Він передбачає початок консультацій між нашими міністерствами закордонних справ, організацію зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни, які брали участь у польсько-українському з'їзді істориків у травні, а також звернення до релігійних лідерів обох країн із проханням використати їхній авторитет у нашому двосторонньому діалозі», — написав Сибіга на своїй сторінці в соціальній мережі X.

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Крім того, Сибіга процитував президента України Володимира Зеленського і написав, що «відповіді завжди можна знайти, якщо ми готові бути сильними сусідами і якщо ми щиро прагнемо знайти ці відповіді».

«Україна залишається відкритою до рівноправного та чесного діалогу. Ми відзначили, що за останні півтора року було досягнуто значного прогресу в подоланні болючих питань нашого історичного минулого. Було знято блокування ексгумацій, а робота з'їзду істориків відновлено. Україна й надалі видаватиме дозволи на проведення пошукових та ексгумаційних робіт», — вважає голова МЗС України.

За словами Сибіги, він окремо поінформував Сікорського та польську делегацію про ситуацію на лінії фронту та успіхи ЗСУ — зокрема про ефективність українських дальнобійних ударів по території держави-агресора РФ.

«Я ще раз підтвердив Радеку, що вибір назви військової частини українськими військовими не мав антипольських намірів.Ми поважаємо історію інших народів і очікуємо від наших партнерів такого ж підходу до нашої історії та незалежності», — підсумував він.

Як написав Сибіга, «Польща є життєво важливою для України, так само як і Україна для Польщі».

«У нас спільний ворог — Росія — і спільний виклик: російська агресія. Сьогодні Україна захищає не лише власну безпеку, а й безпеку Польщі та всієї Європи. У 2022 році, у найважчі для нас часи, Польща першою простягнула руку допомоги Україні, надавши безпрецедентну підтримку. Україна глибоко цінує це і завжди буде щиро вдячна за це. Ми поважаємо історію інших і очікуємо від наших партнерів такого самого ставлення до нашої власної історії та незалежності», — резюмував голова МЗС України.



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Трохи пізніше зустріч з українським колегою прокоментував голова МЗС Польщі Радослав Сікорський та зазначив, що вони обговорили можливості врегулювання напруженості у двосторонніх відносинах, військову співпрацю, розвиток економічних відносин між двома країнами.

«Сьогодні у Варшаві провів переговори з главою МЗС України Андрієм Сибігою щодо необхідності ведення конструктивного діалогу, який сприятиме розвитку відносин між нашими країнами, а не буде використовуватися державами та особами, які ставляться до цього вороже. Головними темами переговорів глав дипломатії були: можливості врегулювання напруженості у двосторонніх відносинах; військова співпраця; розвиток економічних відносин», — цитує у соцмережі Х канцелярія МЗС Польщі голову відомства.

Скандал між Україною та Польщею — що відомо

19 червня польський президент Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла, заявивши, що присвоєння українській військовій частині назви на честь Героїв УПА виходить далеко за межі внутрішніх справ України.

Вже наступного дня, 20 червня, низка українських політиків і чиновників оголосили, що на знак протесту відмовляються від своїх польських нагород; серед них опинилися голова ОП Кирило Буданов, а також колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що особисто відправив президенту Польщі орден Білого Орла назад, опублікувавши фотографії з відділення Нової пошти.

Згодом, 29 червня, видання Onet повідомило, що в польському уряді були відверто здивовані рішенням Володимира Зеленського внести до Верховної Ради законопроєкт про український національний пантеон, припустивши, що цей крок лише погіршить відносини. Поки що у Варшаві вирішили не поспішати з офіційною реакцією на створення пантеону, плануючи спочатку дочекатися остаточного варіанту проєкту та повного переліку імен, які планується до нього включити.

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Згідно з текстом законопроєкту, він визначає правовий статус національного пантеону та вшановуватиме «найвидатніших представників української нації, які зробили винятковий, історично значущий внесок» у здобуття та відновлення незалежності України, її розвиток, формування української нації, збройних сил, культури, мистецтва, науки, спорту, становлення мови, розвиток громадянського суспільства та релігії.

1 липня польське видання Wirtualna Polska з посиланням на власні джерела в дипломатичних колах повідомило, що глава МЗС України Андрій Сибіга під час свого візиту до Варшави планує запропонувати польській стороні ідею включення до новоствореного Національного пантеону генерала армії Української Народної Республіки Марка Безручка.