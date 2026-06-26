Свириденко провела переговори з Туском на тлі конфлікту з Польщею, говорили про відбудову України

Зустріч відбулася на тлі напруженості у відносинах між Україною та Польщею через дискусії навколо історичних питань (Фото: @svyrydenkoy)

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч із главою польського уряду Дональдом Туском, під час якої сторони обговорили участь польського бізнесу у відбудові України, співпрацю в енергетиці та реалізацію спільних економічних проєктів.

Про це Свириденко повідомила у Telegram.

За словами глави українського уряду, цьогорічна Конференція з відновлення України продемонструвала значний інтерес польських компаній до участі у проєктах відбудови.

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«Україна і Польща мають сьогодні багато спільних тем, спільних викликів і спільних інтересів», — зазначила Свириденко.

Під час переговорів окрему увагу приділили енергетичному сектору. Зокрема, йшлося про розширення співпраці між українським Нафтогазом та польською компанією Orlen, а також реалізацію нових спільних проєктів.

За підсумками зустрічі прем'єр-міністерка наголосила, що Київ і Варшава продовжують працювати над рішеннями, які мають посилити стратегічне партнерство між двома державами.

Зустріч відбулася на тлі напруженості у відносинах між Україною та Польщею через дискусії навколо історичних питань, однак сторони підтвердили намір розвивати економічне партнерство та співпрацю у сфері відбудови.

Конфлікт між Україною та Польщею — що відомо

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського колегу Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого Орла. Навроцький обурився рішенням присвоїти одному з підрозділів ЗСУ назву на честь Героїв УПА.

У відповідь Зеленський порівняв польського президента з угорським прем'єром Віктором Орбаном, який спекулював на українській темі заради виборчих рейтингів, та назвав ситуацію «історією, яка погано закінчиться».

Цей крок спровокував ланцюгову реакцію та масштабний дипломатичний демарш з боку українського керівництва. Того ж дня, 19 червня, очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що відмовляється від Командорського хреста із зіркою ордена За заслуги перед Польщею.

Слідом за ним від Золотого офіцерського хреста цього ж ордена відмовився керівник Офісу президента Кирило Буданов, а посол України в Польщі Василь Боднар оголосив, що повертає свій Кавалерський хрест.

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На знак солідарності від ордена Білого Орла, отриманого у попередні роки, також офіційно відмовилися колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Володимир Зеленський не поїхав на конференцію до Гданська, хоча туди прибула більшість лідерів країн ЄС. Українську делегацію очолює прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Коментуючи відсутність Зеленського, Дональд Туск назвав цей крок «жестом деескалації напруги» між двома державами.