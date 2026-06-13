Міністр закордонних справ України у 2014–2019 роках Павло Клімкін в інтерв’ю Radio NV розповів, чому насправді розгорівся скандал України з Польщею, та порадив, як його “розрулити”.

— Зараз найкращі українські уми ламають голову щодо того, а що ж можна зробити з Польщею? Що можна їй запропонувати для того, щоб той скандал, який ми спостерігаємо наразі, або зупинився, або призупинився? Яка ваша версія, що це може бути?

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— У цьому є як щира частина, оскільки частина поляків має свої емоції і своє розуміння нашої спільної історії. А є дуже суттєва частка політизації.