«Перемотати назад не вдасться». Як «розрулити» емоційне і політичне напруження між Україною та Польщею — інтерв'ю NV з Клімкіним

13 червня, 23:41
NV Преміум
Президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Кароль Навроцький у травні 2026 року (Фото: Офіс президента України)

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Кароль Навроцький у травні 2026 року (Фото: Офіс президента України)

Автор: Олексій Тарасов

Міністр закордонних справ України у 2014–2019 роках Павло Клімкін в інтерв’ю Radio NV розповів, чому насправді розгорівся скандал України з Польщею, та порадив, як його “розрулити”.

 — Зараз найкращі українські уми ламають голову щодо того, а що ж можна зробити з Польщею? Що можна їй запропонувати для того, щоб той скандал, який ми спостерігаємо наразі, або зупинився, або призупинився? Яка ваша версія, що це може бути?

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— У цьому є як щира частина, оскільки частина поляків має свої емоції і своє розуміння нашої спільної історії. А є дуже суттєва частка політизації.

Теги:   Польща Інтерв'ю NV Радіо NV Україна-Польща Павло Клімкін

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