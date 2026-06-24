Розмова NV з Несвітайловим: «Якщо ми програємо війну, на Європу піде російсько-українська армія. Малоймовірно, що вони її зупинять»

Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов в інтерв’ю Radio NV - про ескалацію конфлікту з Польщею напередодні конференції з відбудови України та зміни в британському уряді.

— Президент Польщі Кароль Навроцький вирішив забрати в українського президента Володимира Зеленського орден Білого орла, бо очільнику Польщі не сподобалось, що в Україні одному з підрозділів присвоєно назву на честь Героїв УПА. Зеленський відправив цей орден до Польщі Новою поштою. Кілька українських чиновників також відмовилися від польських нагород. При цьому Зеленський заявив, що вбачає в частині політичних процесів у Польщі, зокрема в діях Навроцького, прояви внутрішньополітичної боротьби. Президент Польщі уже відповів, що справа не у внутрішній політиці. Зараз здається, кінця-краю цій історії немає. Але 25−26 червня у польському Гданську планувалася конференція з відбудови України. Як будуть вирішуватися напружені відносини з Польщею напередодні цієї конференції, дуже важливої для України?

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— Поки виглядає так, що поляки налаштовані ескалювати конфлікт.

Як на мене, найцікавішою і найбільш промовистою, мабуть, була заява від міністерки канцелярії президента Польщі Агнешки Єжак. Вона пояснила, чому забрали в Зеленського цю нагороду, але не забрали у Катерину ІІ, Беніто Муссоліні або Герхарда Шрьодера. І зробила це, скажімо так м’яко, дуже специфічно і дуже неоднозначно.