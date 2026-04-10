Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками телефонної розмови з німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Як зазначив голова Міноборони, під час розмови сторони обговорили конкретні рішення для посилення обороноздатності України як зараз, так і в довгостроковій перспективі.

Реклама

Серед пріоритетів — значне посилення протиповітряної оборони, додаткове фінансування виробництва дронів, зокрема deep-strike та middle-strike напрямів, а також розвиток спільних технологічних рішень і нових форматів обміну бойовими даними.

Окремо сторони розвивають співпрацю над інноваційними проєктами, зокрема у проєктах, пов’язаних із лазерними технологіями.

«Німеччина залишається одним із ключових партнерів України. Вдячний за системну підтримку, особливо під час зими, за внесок у „чеську ініціативу“ та постачання ракет PAC-3 — це рішення мало критичне значення для захисту українського неба цієї зими», — наголосив Федоров.

За словами міністра оборони, пріоритетом України є масштабування ППО та формування стійких довгострокових рішень для захисту українського неба у співпраці з міжнародними партнерами.

13 лютого Михайло Федоров заявив, що за результатами 33-го засідання контактної групи Рамштайн партнери України підтвердили $38 млрд допомоги на 2026 рік для дронів, ППО, артилерії та ракет до Patriot, а також на інші оборонні потреби.

Він підкреслив, що зокрема понад $2,5 млрд буде спрямовано на українські дрони, $2 млрд — на систему ППО, понад $500 млн — на ініціативу PURL, а також кошти на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності та інші напрямки оборони.