Після саміту G7 відновилися неформальні контакти з Росією та активізувалися переговори між Україною та командою президента США Дональда Трампа щодо можливого двоетапного припинення вогню.

Про це у четвер, 18 червня, пише The Economist.

«Трамп обпікся на своєму досвіді з Іраном і тепер розуміє, що без тиску на Путіна він не отримає того, чого хоче», — сказав колишній український чиновник.

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Видання наголосило, що це зовсім не означає, що мирне врегулювання вже близьке, однак може з’явитися новий шанс для відновлення переговорів, причому цього разу Україна матиме сильніші позиції.

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За даними The Economist, неформальні контакти з російською стороною відновилися, а між Києвом і командою Трампа триває щоденна комунікація. Серед можливих варіантів обговорюється поетапне перемир’я: спочатку обмеження бойових дій у зоні 50−70 кілометрів по обидва боки лінії фронту, а згодом — ширша угода.

За словами високопоставленого українського посадовця, Росія, ймовірно, не піде на активні кроки до жовтня, розраховуючи використати ситуацію для політичної вигоди напередодні виборів у США. Також існує припущення, що Москва може затягувати час до весни, сподіваючись, що зимова кампанія ударів по українській енергетиці змусить Київ піти на поступки.

Кремль наполягає на так званій формулі Анкоріджа, яка полягає у виході Сил оборони України з Донбасу та заморожуванні поточних ліній фронту в інших областях на сході та півдні України.



У січні 2026 року Зеленський заявив, що не має офіційної інформації про «домовленості» в Анкориджі, але має припущення щодо того, що там обговорювали. Він припустив, що під час зустрічі на Алясці йшлося про Донбас, тимчасово окуповані території та заморожені російські активи. Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін зустрічались 15 серпня 2025 року на військовій базі міста Анкоридж на Алясці.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що позиція України щодо територіальних питань не змінилася. Київ не погодиться віддати Росії Донецьку та Луганську області. Зокрема в інтерв'ю Corriere Della Sera, опублікованому 3 березня, він заявив, що Україна не залишить Донбас і його 200 000 жителів, оскільки відступ відкриє Росії шлях до центру країни і не зупинить нових вимог Кремля.

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17 червня президент Франції Еммануель Макрон на полях саміту G7 заявив, що Дональд Трамп виступив із закликом зайняти жорсткішу позицію щодо Росії, щоб Україна змогла повернути окуповані території. За словами Макрона, підсумкова декларація саміту підтверджує територіальну цілісність України та закріплює позицію, що саме Україна має визначати підхід до територіальних питань.