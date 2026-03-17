Зеленський заявив про готовність до діалогу з Нетаньягу щодо іранських дронів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до діалогу з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу на тлі обговорень можливої співпраці у сфері протидії іранським дронам.

Про це він сказав в інтерв'ю The Jerusalem Post.



За словами Зеленського, ізраїльська сторона вже зверталася щодо можливого контакту. Президент України наголосив, що Київ має значний практичний досвід, здобутий під час повномасштабної війни Росії проти України, зокрема у протидії іранським дронам, які РФ системно застосовує для ударів по українських містах.

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У коментарі для The Jerusalem Post Зеленський дав зрозуміти, що вважає такий діалог взаємовигідним. За змістом інтерв'ю, Україна може запропонувати Ізраїлю бойовий досвід і технологічні напрацювання у сфері перехоплення безпілотників, тоді як Ізраїль має ресурси й рішення, які є важливими для України.

The Jerusalem Post також пише, що однією з центральних тем розмови може стати еволюція іранських дронів. Зеленський зазначив, що Україна має «великий обсяг знань», отриманих безпосередньо на полі бою, оскільки саме українська армія однією з перших зіткнулася з масовим застосуванням Shahed у сучасній війні.

На цьому тлі Україна вже активізувала контакти з державами Близького Сходу щодо захисту від іранських безпілотників. Reuters раніше повідомляв, що Київ направляв фахівців до Катару, ОАЕ, Саудівської Аравії та на американську базу в Йорданії, а також пропонував партнерам свої рішення у сфері перехоплення дронів.



