Відповідну заяву опублікували на сайті Єлисейського палацу.

«Ми, лідери Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції, України та Сполученого Королівства, усвідомлюючи зростаючу загрозу, яку становлять балістичні ракети, та дедалі більшу важливість оборонних спроможностей для безпеки європейського континенту, сьогодні оголошуємо про створення виключно оборонної коаліції проти балістичних ракет», — йдеться в повідомленні.

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Лідери вважають, що захист Європи потребує комплексного рішення у вигляді інтегрованої архітектури протиракетної оборони для стримування та нейтралізації майбутніх ракетних загроз, розробленої завдяки колективним зусиллям, технологічній відкритості та надійній промисловій кооперації.

В заяві йдеться, що ця оборона доповнить існуючі системи протиракетної оборони, включаючи суверенні європейські рішення, які вже придбані або будуть придбані в майбутньому країнами-учасницями.

«Об'єднуючи нашу оборонно-промислову базу, дослідження та операційний досвід, ми прагнемо побудувати спільний протибалістичний потенціал для Європи та підтримувати відповідні види діяльності, що цьому сприяють. Ця дія не спрямована проти жодного народу, а здійснюється задля захисту наших власних», — наголосили лідери.

Країни також підкреслили, що визнають унікальний досвід України, здобутий під час війни з Росією.

Цією декларацією Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія мають намір встановити спільні оперативні вимоги, спільні технічні робочі групи, чіткі механізми управління, а також дорожню карту до перших операційних спроможностей коаліції — з дотриманням відповідних конституційних положень та міжнародних зобов’язань.

В заяві йдеться, що країни прагнуть підтримувати спільну науково-дослідну діяльність у межах флагманського проєкту, зокрема шляхом пошуку відповідних можливостей фінансування та сприяння кращому обміну даними та інформацією.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що сильні й достатні антибалістичні спроможності потрібні, щоб закінчити війну РФ проти України.

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Він наголосив, що вони не менш важливі, ніж дип- чи мідлстрайки по російській економіці чи активні операції на передовій.

«Чим більше засобів для збиття російських балістичних ракет буде в України, тим вища імовірність того, що Путін сяде за стіл переговорів, бо його останній аргумент у цій війні більше не працюватиме. Наша робота над спільною системою Freyja — не для того, щоб замінити вже наявні системи. Це спосіб доповнити нашу оборону, створити надійний щит над усією Європою і зробити все це швидше й дешевше», — сказав глава держави.

Система Freyja та ракети FP-7.Х: що відомо

У квітні Зеленський заявив, що Україна розглядає можливість створення антибалістичної системи у співпраці з європейськими країнами протягом наступного року.

14 травня співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман повідомив, що компанія приєднується до антибалістичної коаліції, і опублікував презентацію пан'європейського проєкту Freyja — єдиної захищеної системи протиповітряної та протиракетної оборони з акцентом на перехоплення балістичних ракет. Очікується, що система інтегруватиметься з іншими елементами ППО за стандартом НАТО Link-16.

Проєкт Фрея / Інфографіка: NV

25 травня Штілерман заявив, що у разі успішного розроблення вже до кінця року за допомогою дешевшої української альтернативи ЗРК Patriot можна буде перехоплювати ворожі балістичні ракети.

В інтерв'ю Financial Times Штілерман сказав, що нещодавні випробування ракети FP-7.X були «досить успішними», а за оптимальних умов масове виробництво може розпочатися вже у серпні 2026 року.

13 липня компанія Fire Point представила антибалістичні ракети FP-7.x, які розробляються для системи протиповітряної оборони Freyja.