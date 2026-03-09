Україна стала найбільшим у світі імпортером зброї, незважаючи на зниження поставок у 2025 році - звіт SIPRI
Українські військовослужбовці на Харківському напрямку, 9 лютого 2026 року (Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)
Україна була найбільшим у світі одержувачем основних видів озброєнь у 2021−2025 роках, отримавши 9,7% від загального обсягу світового імпорту озброєнь. При цьому у 2025 році обсяг поставок був значно нижчим, ніж у 2023 або 2024 роках.
Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
У матеріалі йдеться про те, що від початку повномасштабного вторгнення Росії постачання основних видів озброєнь здійснювали щонайменше 36 держав. З них до трійки найбільших постачальників входили: США (41% українського імпорту зброї), Німеччина (14%) та Польща (9,4%).
Водночас у 2025 році обсяг поставок озброєнь в Україну був істотно нижчим, ніж у 2023 або 2024 роках, зазначають аналітики. Зокрема, причиною цього називають скорочення США військової допомоги Україні у 2025 році.
У 2025 році щонайменше 25 держав погодилися закупити у США основні види озброєнь для передачі в Україну. Поставки цієї зброї, включно з ракетами протиповітряної оборони та керованими бомбами, враховуються аналітиками як експорт озброєнь зі США.
П’ятьма найбільшими одержувачами основних видів озброєнь у 2021−2025 роках були: Україна, Індія, Саудівська Аравія, Катар і Пакистан.
5 березня президент США Дональд Трамп назвав «нерозумним» рішення свого попередника Джо Байдена передати зброю Україні.
Під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 3 березня Трамп заявив, що у США є «величезна кількість боєприпасів», однак дорікнув попередній адміністрації Джо Байдена, бо та передала Україні значну кількість озброєння безкоштовно.
«У нас є величезна кількість боєприпасів. У нас є висококласне озброєння; багато чого було нерозумно віддано Байденом, дуже нерозумно і безкоштовно. І я всією душею за Україну, але вони віддали дуже багато. Як ви знаєте, коли я даю боєприпаси, за них платять усі», — сказав Трамп.