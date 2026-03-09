Україна стала найбільшим у світі імпортером зброї, незважаючи на зниження поставок у 2025 році - звіт SIPRI

Україна була найбільшим у світі одержувачем основних видів озброєнь у 2021−2025 роках, отримавши 9,7% від загального обсягу світового імпорту озброєнь. При цьому у 2025 році обсяг поставок був значно нижчим, ніж у 2023 або 2024 роках.

Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

У матеріалі йдеться про те, що від початку повномасштабного вторгнення Росії постачання основних видів озброєнь здійснювали щонайменше 36 держав. З них до трійки найбільших постачальників входили: США (41% українського імпорту зброї), Німеччина (14%) та Польща (9,4%).

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Водночас у 2025 році обсяг поставок озброєнь в Україну був істотно нижчим, ніж у 2023 або 2024 роках, зазначають аналітики. Зокрема, причиною цього називають скорочення США військової допомоги Україні у 2025 році.

У 2025 році щонайменше 25 держав погодилися закупити у США основні види озброєнь для передачі в Україну. Поставки цієї зброї, включно з ракетами протиповітряної оборони та керованими бомбами, враховуються аналітиками як експорт озброєнь зі США.

П’ятьма найбільшими одержувачами основних видів озброєнь у 2021−2025 роках були: Україна, Індія, Саудівська Аравія, Катар і Пакистан.

5 березня президент США Дональд Трамп назвав «нерозумним» рішення свого попередника Джо Байдена передати зброю Україні.

Під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом 3 березня Трамп заявив, що у США є «величезна кількість боєприпасів», однак дорікнув попередній адміністрації Джо Байдена, бо та передала Україні значну кількість озброєння безкоштовно.

«У нас є величезна кількість боєприпасів. У нас є висококласне озброєння; багато чого було нерозумно віддано Байденом, дуже нерозумно і безкоштовно. І я всією душею за Україну, але вони віддали дуже багато. Як ви знаєте, коли я даю боєприпаси, за них платять усі», — сказав Трамп.