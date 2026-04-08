Країни Азії виявляють неабиякий інтерес до українського досвіду та технологічних можливостей під час бойових дій.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу 8 квітня.

Він зазначив, що йдеться не тільки про країни Близького Сходу.

«Що стосується азіатських країн, ми справді спостерігаємо дуже великий інтерес до українського досвіду і технологічних можливостей. І до експертизи з боку не тільки держав Близького Сходу. Загалом ситуація в країнах Перської затоки, де Україна продемонструвала свою нову роль, нову суб'єктність, викликала резонанс у багатьох інших регіонах світу. Від Африки, Латинської Америки до Азії всі бачать, на що здатна Україна», — заявив він.

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Тихий також додав, що вже є запити на контакти з Україною. Зокрема, є запрошення для міністра закордонних справ Андрія Сибіги до низки країн Азії.

Він також додав, що найближчими тижнями буде прогрес у цьому питанні.

«Україна укладатиме такі угоди у сфері безпеки з тими країнами, які, звісно, поділяють наші цінності, поважають нас, а ми поважаємо їх. Звичайно, це інструмент зовнішньої підтримки», — сказав він.

Речник МЗС також окремо торкнувся теми візиту до Китаю. Він зазначив, що сторони ведуть роботу з узгодження термінів візиту глави МЗС України.

«На нашу думку, цей візит, коли він відбудеться, має стати важливим елементом підтримки українсько-китайського діалогу. На порядку денному цього візиту було б, звісно, більш активне залучення Китаю в міжнародні зусилля з припинення збройної агресії Російської Федерації проти народу України. Активізація співпраці, практична співпраця між нашими країнами в торговельно-економічній та гуманітарній сферах», — підсумував Тихий.

1 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі співпрацює із Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Катаром, Йорданією, а також комунікує з Бахрейном, Кувейтом та Іраком щодо допомоги у протидії іранським шахедам.

28 березня український лідер відвідав ОАЕ і Катар. Зеленський оголосив про підписання Україною 10-річної угоди зі стратегічного співробітництва з Катаром, а також про майбутнє укладення аналогічної угоди з Еміратами.

29 березня Зеленський обговорив питання безпеки з королем Йорданії Абдаллою II.

30 березня він повідомив, що Україна під час переговорів із лідерами держав Перської затоки домовлялася про взаємну допомогу у сфері оборони та енергетики. Йдеться про 10-річні договори, зокрема, про постачання морських дронів.