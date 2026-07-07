Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна вже перемогла у війні проти Росії , хоча й наголосив, що Києву досі терміново потрібна додаткова підтримка союзників по НАТО, насамперед у сфері протиповітряної оборони.

Про це Стубб сказав у вівторок, 7 липня, в інтерв'ю CNBC на полях саміту НАТО в Анкарі.

За його словами, Україна змогла зберегти незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, попри понад чотири роки повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

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«Подивіться на ситуацію з точки зору Москви: за останні чотири роки активної війни вони просунулися на 60 кілометрів. Під час Другої світової війни вони пройшли шлях від Москви до Берліна — це 1400 кілометрів. Ви маєте запитати себе: „Хто переміг, а хто програв?“ Я кажу, що Україна перемогла», — заявив Стубб.

Водночас він наголосив, що безпека Альянсу нерозривно пов’язана з Україною.

«Мій меседж полягає в тому, що так, Європі потрібно активізувати свої зусилля. Але знаєте що? Україна потребує НАТО так само, як НАТО потребує України», — сказав президент Фінляндії.

Стубб нагадав, що торік лідери НАТО домовилися збільшити оборонні витрати з 2% до 5% ВВП до 2035 року після багаторічного тиску з боку США та на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Він назвав цю домовленість історичною та зазначив, що успіх саміту в Анкарі оцінюватимуть за тим, наскільки союзники виконають взяті на себе зобов’язання.

«Саме тому ми говоримо про НАТО 3.0. Саме тому ми говоримо про перерозподіл відповідальності від Сполучених Штатів до Європи. І саме тому ми фактично говоримо про сильнішу Європу в межах сильнішого НАТО», — сказав він.

Президент Фінляндії також заявив, що європейські союзники почули заклик Вашингтона взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.

«Ми чітко почули американців: беріть більше відповідальності за власну оборону. Це стосується і воєнного часу, і кризових ситуацій, і мирного часу, і планування — саме цим ми зараз і займаємося», — зазначив Стубб.

Водночас він підкреслив, що Україна й надалі потребує значної військової допомоги, особливо засобів протиповітряної оборони.

«Ми не повинні надто радіти з цього приводу, адже Зеленському потрібна протиповітряна оборона, і саме тут ми маємо допомогти Україні настільки, наскільки це можливо», — наголосив він.

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Подібну позицію висловив і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

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«Росія точно не перемагає у війні проти України — це цілком очевидно. Україна демонструє вражаючі успіхи. Росія зовсім не веде цю війну так, як очікувала на початку», — сказав Крістерссон.

За його словами, тепер головне питання полягає в тому, «на чиєму боці час», адже Росія розраховує, що Європа втомиться, відволічеться або буде залякана війною та її наслідками.

Саміт НАТО в Анкарі — що відомо

7 липня, в Анкарі стартував саміт НАТО, на якому зібралися лідери 32 країн альянсу.

Агентство Reuters зазначало, що ключовим тлом саміту стане тиск американського президента Дональда Трампа на Європу щодо збільшення витрат на оборону, а також багатомісячна напруга між США та іншими країнами блоку, зокрема через Гренландію та війну в Ірані.

Ще однією з провідних тем зустрічі лідерів НАТО в Туреччині стане поточна ситуація у війні РФ проти України. Напередодні саміту Росія розгорнула «балістичний терор» проти Києва, завдавши по столиці України низки масованих ударів із використанням десятків балістичних, крилатих ракет, Цирконів та сотень дронів.

7 липня на полях саміту НАТО в Анкарі Україна уклала оборонні домовленості у форматі Drone Deal з Естонією, Нідерландами та Данією, а також готує аналогічну угоду з Канадою. Документи передбачають розвиток спільного виробництва дронів, оборонних технологій та засобів захисту неба.

Зеленський зустрінеться з Трампом 8 липня о 14:30 за київським часом в Анкарі.